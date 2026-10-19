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Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
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Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Българската професионална футболна лига обяви, че на 29 октомври 2026 година (четвъртък) ще се проведе жребият за осминафиналната и четвъртфиналната фаза на турнира Sesame Купа на България. Мястото, началният час и допълнителните подробности относно организацията на събитието ще бъдат съобщени своевременно.  

В жребия ще участват 16-те отбора победители в срещите от първия кръг на турнира.  

В рамките на една церемония ще бъдат определени осминафиналните двойки, както и пътят на отборите към полуфиналната фаза на турнира чрез предварителното определяне на четвъртфиналните сблъсъци.  

Жребият ще бъде пълен (недирижиран), без поставени отбори и ограничения при определянето на съперниците.  

Срещите от осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведат по системата на директното отстраняване в един двубой. Домакин на всяка среща ще бъде отборът, изтеглен първи в съответната двойка.  

Осминафиналните двубои ще се изиграят в периода 11–14 декември 2026 година, а четвъртфиналите са предвидени за пролетта на 2027 година.

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