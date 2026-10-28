Лудогорец II прегази Добруджа

Дубълът на Лудогорец разби с 5:1 Добруджа в мач от Втора лига. Петър Вуцов получи червен картон още в 27-ата минута и това се оказа фатално за тима на Добрич.



Георги Пенев откри в 30-ата минута, а през втората част Мирослав Пушкаров си вкара автогол в 50-ата минута. 3:0 направи Ястиян Георгиев, преди в 73-ата минута Петър Принджев да намали. Последваха още два гола за Лудогорец II. Точни бяха Мартин Станчев и Джан Ниязи. Капитан на втория тим на "орлите" беше ветеранът Георги Терзиев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google