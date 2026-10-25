Верстапен продължава разправията за неравностите в Остин

Една от основните теми за дискусия в падока на Формула 1 този уикенд са екстремните неравности по трасето „Писта на Америките“. Пилотите изразиха сериозните си притеснения по време на петъчния брифинг, след което Макс Верстапен остана за допълнителни разговори с представители на ФИА и ръководството на съоръжението.

Тъй като пистата е изградена върху солиден слой от прословутата тексаска мека глина, тя страда от непрекъснато свиване и разширяване на почвата. Преди две години цялото трасе бе преасфалтирано, а преди тазгодишното състезание бяха предприети още две интервенции. Секцията между завои 9 и 11 получи нова настилка, като същевременно бяха положени усилия за изглаждане на най-проблемните зони между завои 12 и 19.

👻 GHOST CAR 👻 Onboard with Max Verstappen to see how his fastest time in Q3 compared to that of pole-sitter, Kimi Antonelli! 😮‍💨👀 #F1 #USGP https://t.co/D4DvJNr0WQ — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

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Според състезателите обаче тези мерки са крайно недостатъчни. Още в четвъртък Верстапен определи условията като „неприемливи“ и „извън контрол“. В събота нидерландецът призна, че пие болкоуспокояващи всеки ден в Остин, а колегата му Ландо Норис е принуден да взима хапчета срещу главоболие преди всяка сесия.

Когато темата за друсането по трасето бе повдигната отново след квалификацията, Верстапен заяви пред нидерландските медии:

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„Няколко завоя тук са просто напълно неприемливи.“

Коментарът му се отнася най-вече за огромната неравност в зоната на спиране за първи завой и за опасния участък на завой 19. Запитан от motorsport.com по темата, пилотът на Ред Бул поясни, че проблемните места са значително повече.

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„Завои 1 и 19 наистина са в ужасно състояние, но същото важи и за цялата бърза секция между завои 4 и 5 – там има огромни неравности. Напълно разбирам, че почвата тук създава проблеми, но това е детайл, който трябваше да се предвиди предварително. Това не бива да служи за оправдание.“

Освен че оказват огромно физическо натоварване върху пилотите, неравностите в бързите криви крият и реален риск от инциденти. Няколко състезатели едва не изпуснаха контрола над колите си по време на тренировките, а евентуален инцидент при толкова висока скорост може да доведе до тежки последици.

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„Подобни неща просто не бива да се случват при такива скорости, когато долната част на болида се удря толкова силно в асфалта“, подчерта Верстапен.

Президентът на пистата Боби Епстийн отговори на първоначалните критики на нидерландеца, твърдейки, че реалната ситуация не е толкова тежка, колкото изглежда от думите му.

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„Не ни е приятно, че има неравност в долната част на завой 1. Разбрахме за нея едва тази седмица, иначе щяхме да я оправим. Но останалите неща, за които Макс говори – всички останали неравности по трасето – сме ги отстранили. Трасето е в наистина добро състояние - заяви по-рано през седмицата Епстийн пред ESPN. - Макс рядко греши в преценките си и винаги е много директен, което наистина ценя. Нямам нищо против думите му, но мисля, че ще остане изненадан, че част от неравностите, които очакваше да намери, вече ги няма.“

Тези думи на шефа на пистата обаче не срещнаха никакво съгласие от страна на Верстапен. Четирикратният световен шампион остава крайно недоволен от състоянието на настилката и изрази увереност, че Епстийн би променил позицията си, ако лично седне зад волана на болида RB22.

„Каня го да покара моята кола. Мисля, че след пет обиколки ще трябва да го вадят от нея и няма да може да ходи.“

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Според нидерландския пилот през следващите години ще са необходими кардинални промени. Той припомни, че пилотите от Формула 1 не трябва да търпят подобни рискове за здравето на гръбначния си стълб, и предложи дългосрочно решение.

„Може да полагате нов слой асфалт отново и отново, но след година-две проблемът ще се появи пак. Трябва да се погледне в дълбочина. Смятам, че ФИА и Формула 1 трябва да бъдат много по-строги по този въпрос. Разбирам, че това струва страшно много пари, но сегашните мерки са просто поставяне на лепенка върху проблема. Цялото трасе трябва да се разкопае из основи и да се изгради стабилна база, щом е ясно, че почвата отдолу се движи.“

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Снимки: Gettyimages