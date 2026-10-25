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Антонели: Няма да ни е лесно в състезанието

  • 25 окт 2026 | 01:42
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Антонели: Няма да ни е лесно в състезанието

Андреа Кими Антонели победи пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар, за да си осигури полпозишъна за Гран При на САЩ, в която той може да спечели и световната титла във Формула 1.

Самият италианецът обаче заяви след квалификацията на „Пистата на Америките“, че състезанието няма да му е лесно с присъствието на двете коли на Биковете зад него. Все пак той се надява да влезе като лидер в първия завой и след това да наложи собственото си темпо в челото на колоната.

Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин
Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

„Спечелихме полпозишъна, така че утре ще се опитаме да вземем и победата. Макс беше много бърз, а Исак свърши невероятна работа, така че няма да ни е лесно.

„Ще се постараем да направим добър старт и се надявам да влезем в първия завой начело. След това ще се опитаме да наложим нашето темпо, въпреки че битката ще бъде много оспорвана.

„Много съм доволен от квалификацията. Третата фаза беше изключително трудна заради вятъра, който беше на силни пориви и постоянно променяше посоката и силата си. Но се радвам, че въпреки тези условия успях да спечеля полпозишъна“, коментира Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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