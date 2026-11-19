Латвала е уверен, че Rally1 колите ща са най-бързите в WRC

Ръководителят на отбора на Тойота в Световния рали шампионат, Яри-Мати Латвала, не вярва, че състезателните машини от по-ниския клас Rally2 ще успеят да спечелят победи в генералното класиране през следващия сезон. Предстоящите промени в техническия регламент предвиждат намаляване на конските сили и аеродинамичните елементи при автомобилите от Rally1, което значително ще съкрати разликата в темпото между двете категории.

Тези промени породиха сериозни дискусии, че представителите на Rally1, които мерят сили във WRC2, могат да триумфират в отделни кръгове от Световния рали шампионат. Наскоро проведено заседание на рали комисията на ФИА внесе яснота по казуса, постановявайки, че световната титла в генералното класиране ще остане запазена единствено за екипажите с автомобили Rally1 чрез обособяването на класиране за WRC1. Дори пилот с машина от Rally2 да финишира преди съперниците си от по-горния клас, той няма да получи пълен актив от точки за шампионата, а ще трупа актив само за категорията WRC2.

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Още преди това решение финландският специалист сподели пред Dirtfish че състезателите в челото разполагат със солидно предимство благодарение на индивидуалната си класа, дори когато пилотите от Rally2 извличат полза от по-задна стартова позиция в макадамовите ралита.

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„Убеден съм, че ралитата ще продължат да се печелят от автомобили от Rally1, макар че Rally2 със сигурност ще взимат отделни скоростни отсечки. Напълно разбирам опасенията, но от личния си опит зад волана на машина от Rally2 във Финландия знам, че съществува сериозна разлика и в нивото на самите пилоти. Дори автомобилите да бъдат значително по-близки като представяне, състезателите от най-високия ешелон са на друго стъпало. В Rally2 се записват невероятни времена, но основният въпрос е дали можеш да поддържаш това ниво цели три дни, за да спечелиш ралито. Този преход изисква израстване, така че лично аз не се притеснявам“, коментира Латвала.

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Финландецът, който редовно кара в домашното си състезание в WRC и планира участие в Шотландия през 2027 година, коментира и шансовете си за предно класиране с автомобил Rally2 във Финландия.

„Не смятам, че в рали "Финландия" е възможно да бъдеш начело. По-скоро това може да се случи на технични трасета като тези в Гърция и Сардиния, където стартовият ред носи сериозно предимство. На бързите ралита новите автомобили от клас Rally2 категорично ще останат по-бързи“, заключи Латвала.

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Снимки: Gettyimages