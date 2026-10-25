Шарл Леклер: Този път не другите повишиха темпото, а ние загубихме скорост

Отборът на Ферари оглави и трите свободни тренировки преди Гран При на САЩ, след като Шарл Леклер беше най-бърз в двете петъчни сесии, а Люис Хамилтън в съботната.

A close finish in Quali for the USGP 🇺🇸 https://t.co/pX3mgsjdDl — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 24, 2026

В квалификацията обаче двамата се класираха съответно четвърти и пети, зад Андреа Кими Антонели, Макс Верстапен и Исак Хаджар. И докато това е в унисон с тенденцията Ферари да губи позиции в квалификациите, която виждаме от началото на сезона, по думите на Леклер в Остин ситуацията е била по-различна от обичайната.

Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

„Мисля, че този път ситуацията е малко по-различна, защото не смятам, че останалите са променили нещо между втората и третата фаза на квалификацията. Ние сами загубихме време и причината за това беше основно в гумите.



„Загряващата обиколка беше изключително трудна. В третата част облачността се увеличи и температурата на асфалта спадна с един-два градуса. За нас обаче това доведе до огромна разлика в поведението на колата. Още по време на загряващата обиколка усетих, че изпитвам сериозни затруднения.



„Жалко е, че това се случи точно в този момент, защото съм напълно убеден, че имахме скоростта да се борим за челните позиции. За съжаление, днес отново не успяхме да го покажем“, заяви Леклер.



„Да, разбира се. Мисля, че последния път, когато стартирах четвърти тук, спечелих състезанието, така че се надявам утре да успеем да повторим това.



"Ключът е да направиш добър старт, след което да позиционираш правилно колата и да се опиташ да предвидиш какво ще се случи. Първият завой е с много широк вход и там могат да се развият най-различни сценарии.



"Ако вземеш правилните решения, можеш да спечелиш много повече позиции, отколкото на която и да е друга писта. Така че очаквам с нетърпение утрешното състезание“, добави той относно шансовете си да се бори за победата в състезанието.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages