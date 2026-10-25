Хамилтън не се съгласи с оплакванията на Верстапен от неравностите в Остин

Люис Хамилтън заяви, че харесва неравната настилка на „Пистата на Америките“, като подчерта, че грапавините придават допълнителен „характер“ на трасето в Остин.

Домакинът на Гран При на САЩ отдавна представлява сериозно физическо предизвикателство за състезателите именно заради специфичния си релеф. През този уикенд Макс Верстапен бе изключително критичен към натоварването, на което е подложен. Четирикратният световен шампион разкри, че е преминал през скенер на гърба, който е показал увреждания на междупрешленните му дискове заради постоянното друсане по пистата.

👻 GHOST CAR 👻 Onboard with Max Verstappen to see how his fastest time in Q3 compared to that of pole-sitter, Kimi Antonelli! 😮‍💨👀 #F1 #USGP https://t.co/D4DvJNr0WQ — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

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Хамилтън обаче гледа на ситуацията по съвсем различен начин и призна, че приветства елемента на непредвидимост при изграждането на чиста състезателна обиколка.

„Лично на мен неравностите ми допадат, защото придават характер на пистата - сподели Хамилтън пред медиите. - Харесвам подобно предизвикателство, тъй като колата непрекъснато подскача и се налага да коригираш траекторията. В идеален свят трасето би било напълно гладко, но тогава щеше да липсва характер. Точно това дава малко повече на тази писта. Самата конфигурация вече е страхотна, а неравностите просто добавят още нещо към нея. Завой 1 изобщо не ни създава трудности. В завои 19 и 9 има известно друсане, но всички сме поставени в едни и същи условия. Хората се оплакват, но аз съм на 42 години и гърбът ми е напълно наред.“

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Озадачение след квалификацията

След като даде най-доброто време в третата свободна тренировка по-рано през деня, Хамилтън се надяваше да се бори за първа позиция в квалификацията на съботния ден. С напредването на сесията обаче темпото на Ферари спадна и седемкратният шампион успя да стигне едва до шестото място на стартовата решетка.

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Британецът призна, че няма ясно обяснение за спада в резултатите.

„Все още не съм анализирал телеметрията - сподели Хамилтън. - През целия уикенд наблюдавахме правата. До първи завой, когато ние намаляваме мощността, Ред Бул просто продължават да ускоряват. Подобно е положението и в други участъци, като например на влизането в завой 11. Предполагам, че същото се случва и към завой 12, а от графиките се вижда разликата и в останалата част от обиколката. Не знам какво точно се случи. Болидът се държеше доста добре, обиколката ми беше стабилна, но съперниците просто бяха по-бързи.“

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Снимки: Gettyimages