Исак Хаджар не се плаши от никого в битката за място в Ред Бул

Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар подчерта, че не изпитва никакво притеснение от силните изяви на Лиам Лоусън или от останалите състезатели в програмата на тима, заявявайки, че изобщо не обръща внимание на опашката от кандидати за неговото място.

Като съотборник на Макс Верстапен в първия тим, Хаджар заема най-желаната позиция сред състезателите в Рейсинг Булс и младежката академия. Въпреки това французинът остава напълно спокоен за своето бъдеще. Той успя да си гарантира втория болид на австрийския екип за обозримо бъдеще, като не само ще си партнира с четирикратния световен шампион и през следващия сезон във Формула 1, но и успя да запази позицията си далеч от слухове и спекулации — постижение, с което малко от предишните съотборници на нидерландеца могат да се похвалят.

Viva Max Vegas 🦁 ♣️ Max Verstappen is the only double-winner of the Las Vegas Grand Prix! 🏆🏆 #F1 #LasVegasGP https://t.co/3crGy0rKfX — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

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Въпреки че пропусна три състезателни уикенда заради контузия, Хаджар впечатли ръководството с три подиума — в Монако, Баку и Сао Пауло.

В същото време Лоусън, който го заместваше в болида RB22 по време на възстановяването му, също заслужи отлични оценки. Наскоро бе потвърдено, че новозеландецът запазва мястото си в Рейсинг Булс за 2027 година, макар забавянето на договора му да предизвика редица въпроси в падока.

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Запитан дали вече е поздравил бившия си съотборник, 22-годишният Хаджар изрази пълната си подкрепа към него.

„Не съм, но искрено се радвам за него, защото направи много силен сезон - сподели французинът пред медиите в Лас Вегас. - Бяхме съотборници през миналата година и знам отлично колко завършен и качествен пилот е, така че резултатите му не ме изненадват. Когато му дадеш автомобил, способен да печели точки всеки уикенд, той си върши работата. Затова му свалям шапка.“

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Хаджар не се притеснява от конкуренцията

Силната форма на Лоусън, който сам спечели повече точки от целия отбор на Алпин в битката за петото място при конструкторите, не тревожи французина. Той не показва признаци на напрежение и от присъствието на Арвид Линдблад или Никола Цолов, който спори за титлата във Формула 2 и от следващия сезон поема ролята на резервен пилот в Ред Бул и Рейсинг Булс.

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„През цялата си кариера никога не съм гледал назад. Фокусиран съм единствено върху своите цели, а моята цел беше да стигна до Ред Бул - подчерта Хаджар. - Тук съм, за да остана за дълго, така че не се чувствам застрашен от абсолютно нищо. Доказах възможностите си още в дебютния си сезон в Рейсинг Булс. Върша си работата на високо ниво в първата си година в Ред Бул, а следващият сезон ще бъде още по-силен. Затова нямам причина да се оглеждам за тези зад мен.

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Снимки: Gettyimages