Слух: Пежо си тръгва от WEC и Льо Ман преди сезон 2027

Френският производител Пежо е готов да прекрати с незабавен ефект участието си в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и да закрие своята програма в класа на хиперавтомобилите, съобщава специализираното издание motorsport-total.com, позовавайки се на свои източници.

Марката от концерна Стелантис вече оповести пилотския си състав за предстоящия сезон и планираше да се състезава през 2027 година със сериозно подобрен автомобил след дългогодишен развоен процес. По всичко личи обаче, че обновената машина така и няма да се появи на стартовата решетка.

⛔️ PEUGEOT TROUBLE: Reports suggest the Peugeot Hypercar programme could face imminent termination. The French manufacturer is believed to be just days away from revealing its 2027 challenger, but now could withdraw from WEC competition in the coming weeks… #WEC | #PEUGEOT https://t.co/BOsrb3dWyG — Only Endurance (@onlyendurance) November 19, 2026

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Моментът за подобно решение изглежда напълно логичен с оглед на крайния срок за подаване на заявки за шампионата през 2027 година, който изтича на 23 ноември. Своевременното оттегляне ще позволи на Пежо да си спести сериозни финансови неустойки към Автомобилния клуб на Запада (ACO) за анулиране на вече планирано участие. По този начин компанията ще стане вторият френски конструктор след Алпин, който напуска надпреварата след 2026 година.

Причината за рязката промяна на курса след години на инвестиции и обявени състезатели се корени в решение, взето на най-високо ниво в ръководството на Стелантис. Подобни стратегически ходове често се предприемат в корпоративните централи без прякото участие на спортното подразделение, базирано във Версай-Сатори.

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От Стелантис потвърдиха за проведени извънредни срещи, но отказаха категорично да потвърдят или отрекат оттеглянето от шампионата и спирането на проекта.

„Потвърждаваме, че са свикани извънредни заседания на работническите съвети за обсъждане с представителите на служителите в Стелантис Моторспорт. На този етап не можем да предоставим подробности по тези теми, за да уважим процеса на информиране и консултации. При възникнали въпроси ще предоставим актуална информация своевременно“, заяви говорител на спортния отдел пред германския сайт.

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Според френското трудово законодателство местният социално-икономически комитет и централният групов съвет трябва да бъдат официално консултирани преди въвеждането на мащабни структурни промени. Фактът, че са свикани извънредни заседания и на двата органа, е категоричен сигнал за предстоящи съществени размествания в Стелантис Моторспорт.

За сезон 2027 в WEC от Пежо вече обявиха привличането на Роберт Шварцман и Алекс Куин като титулярни състезатели. Жан-Ерик Верн трябваше да се завърне след едногодишна пауза, докато Ник Касиди, Лоик Дювал и Пол ди Реста вече имаха гарантирани места, макар конкретните екипажи за двата болида да не бяха финално оформени.

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Прототипът 9Х8 LMH, който дебютира през 2022 година, не оправда високите очаквания, а за новия сезон се подготвяше трето мащабно техническо обновление за подобряване на представянето. Въпреки че автомобилът първоначално впечатли със смелия си дизайн без задно крило, той не успя да запише нито един успех за пет години в шампионата независимо от баланса на представянето (BoP). В актива на тима остават едва четири подиума и една първа стартова позиция. Незадоволителните резултати са основен фактор за раздялата с проекта, тъй като концепцията остана далеч от лидерите.

Любопитен детайл е, че председателят на Ферари Джон Елкан е сред най-влиятелните акционери в Стелантис чрез семейния холдинг на фамилията Анели – Exor, притежаващ 15,48% от акциите. Елкан заема и поста председател на борда на директорите на Стелантис. Напълно възможно е контрастът между трите поредни победи на „Ферари“ в „24-те часа на Льо Ман“ и провалите на Пежо да е поставил под въпрос смисъла от продължаващите инвестиции.

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Разходите в клас Хиперкар надхвърлиха предварителните прогнози, като производителите все още не са постигнали консенсус за въвеждане на таван на бюджетите. По изчисления Пежо харчи над 30 милиона евро на сезон, особено след като използва максимален брой развойни жокери спрямо своите конкуренти.

Ситуацията се усложнява допълнително от общата криза в автомобилния сектор, която засегна тежко и Стелантис. През февруари 2026 г. концернът обяви извънредни разходи от 22,2 милиарда евро само за второто полугодие на 2025 г., като еднократните тежести за цялата година достигнаха 25,4 милиарда евро, а нетната загуба – 22,3 милиарда евро. Напрегнатата вътрешна обстановка във Франция и спадът в подкрепата за автомобилния спорт в рамките на компанията накланят везните към окончателно прекратяване на състезателната програма.

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Бившият главен изпълнителен директор на Стелантис Карлос Таварес, който сам се изявява като любител пилот и беше ключовата фигура зад завръщането на Пежо в Световния шампионат за издръжливост (WEC), се оттегли от поста си в края на 2024 година. Неговият приемник Антонио Филоса, за разлика от него, е смятан за класически специалист по корпоративно оздравяване без особен интерес към моторните спортове.

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Снимки: Gettyimages