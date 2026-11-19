Антонели посочи защо Ред Бул ще бъде сериозна заплаха в Лас Вегас

Андреа Кими Антонели очаква екипът на Ред Бул да бъде основният съперник на Мерцедес по време на предстоящата Гран При на Лас Вегас. Според него дългите прави на уличното трасе пасват отлично на силните страни на двигателя с вътрешно горене на австрийския тим, както и на специалното им задно крило тип „Макарена“, осигуряващо ниско аеродинамично съпротивление.

Двата водещи отбора разполагат със задвижващи системи с различни качества. През настоящия сезон Ред Бул поддържа предимство в показателите на двигателя с вътрешно горене в анализите на ADUO към ФИА – сериозно постижение с оглед на факта, че това е първата им кампания като независим производител на агрегати.

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В същото време Антонели подчертава, че Мерцедес има отчетливо превъзходство по отношение на ефективното използване на енергията от батерията. Този компонент се очертава като решаващ фактор за обиколката в Лас Вегас, където мощността е от първостепенно значение. Въпреки това шампионът във Формула 1 остава нащрек за темпото на болида RB22 този уикенд.

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„Ред Бул ще бъдат изключително силни през този уикенд. Ние разполагаме с крила, които предлагат по-малко челно съпротивление, така че ще бъде любопитно да видим дали ще ги използваме тук. Нашата задвижваща система е много добра откъм електрическата част – вероятно сме най-ефективните в това отношение. Но съперниците ни от Ред Бул също имат много мощен двигател и болидът им върви отлично на правите, особено с крилото тип „Макарена“, коментира Антонели пред представители на медиите.

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Освен конфигурацията на трасето, сериозно изпитание за пилотите ще бъде студеното време, което затруднява достигането на оптимална работна температура на гумите. Антонели прогнозира и сериозна промяна в сцеплението на асфалта между отделните сесии, което ще изиграе възлова роля в квалификацията и състезанието от 50 обиколки. Очакванията са температурите да бъдат около 12 градуса по Целзий и да спадат още повече в хода на събитията.

Пилотът определи състезанието като доста нетипично заради съчетанието между енергиен мениджмънт и ниски температури, при които правилната работа с гумите ще бъде ключът към успеха. Според него еволюцията на пистата ще бъде огромна между първата свободна тренировка и следващите сесии.

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Наред с очакваната битка с Ред Бул, Антонели не изключва в челото да се намесят още съставите на Макларън и Ферари, което обещава оспорвана надпревара по улиците на Лас Вегас.

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Снимки: Gettyimages