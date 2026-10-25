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Пирели: Стратегията с едно спиране в бокса остава най-ефективната

  • 25 окт 2026 | 03:01
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Според официалния доставчик на гуми във Формула 1 – Пирели, най-ефективната стратегия за надпреварата за Гран При на САЩ ще бъде с едно спиране в бокса и използване на двете по-меки смеси за уикенда в Остин.

Възможно е обаче отборите да заложат и на по-агресивни стратегии с две смени на гуми, тъй като очакваната разлика в общото време между двата подхода не е голяма. Определящи за решенията на тимовете ще бъдат условията на трасето, деградацията и разбира се евентуални неутрализации на състезанието с кола за сигурност или виртуална такава.

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„Днешната свободна тренировка потвърди тенденциите, които наблюдавахме още вчера. Гумите C4 демонстрираха предимство спрямо C3 както по отношение на сцеплението, така и на времето за обиколка, което осигурява ясно разграничение между двата налични варианта. При дългите серии от обиколки обаче двата по-меки типа гуми показаха много близко състезателно темпо, което разширява възможностите на отборите за избор на стратегия.

„Симулациите показват, че стратегията с едно спиране в бокса остава най-ефективният вариант по отношение на общото състезателно време. Повече от един отбор може да заложи на комбинацията меки–среднотвърди гуми, за да се възползва максимално от по-доброто сцепление, което осигуряват гумите с червена маркировка.

„Твърдите гуми обаче също остават подходящ вариант за втория стинт, независимо дали състезанието започне с меки или среднотвърди гуми. Ранно неутрализиране на надпреварата би могло да подтикне отборите да изминат оставащата дистанция с гумите C2.

„Ако деградацията на гумите се окаже по-висока от очакваното, стратегията с две спирания в бокса и последователност меки–среднотвърди–меки гуми също може да се превърне в привлекателна алтернатива.

„Разликата в общото време спрямо стратегията с едно спиране остава сравнително малка, но трябва да се вземат предвид и позицията на пистата, както и евентуалното влияние на трафика. В крайна сметка развитието на условията на трасето и температурите ще бъдат определящи за стратегическите решения на отборите“, заяви ръководителят на програмата на Пирели Дарио Марафуски.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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