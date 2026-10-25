Пирели: Стратегията с едно спиране в бокса остава най-ефективната

Според официалния доставчик на гуми във Формула 1 – Пирели, най-ефективната стратегия за надпреварата за Гран При на САЩ ще бъде с едно спиране в бокса и използване на двете по-меки смеси за уикенда в Остин.
Възможно е обаче отборите да заложат и на по-агресивни стратегии с две смени на гуми, тъй като очакваната разлика в общото време между двата подхода не е голяма. Определящи за решенията на тимовете ще бъдат условията на трасето, деградацията и разбира се евентуални неутрализации на състезанието с кола за сигурност или виртуална такава.
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„Днешната свободна тренировка потвърди тенденциите, които наблюдавахме още вчера. Гумите C4 демонстрираха предимство спрямо C3 както по отношение на сцеплението, така и на времето за обиколка, което осигурява ясно разграничение между двата налични варианта. При дългите серии от обиколки обаче двата по-меки типа гуми показаха много близко състезателно темпо, което разширява възможностите на отборите за избор на стратегия.
„Симулациите показват, че стратегията с едно спиране в бокса остава най-ефективният вариант по отношение на общото състезателно време. Повече от един отбор може да заложи на комбинацията меки–среднотвърди гуми, за да се възползва максимално от по-доброто сцепление, което осигуряват гумите с червена маркировка.
„Твърдите гуми обаче също остават подходящ вариант за втория стинт, независимо дали състезанието започне с меки или среднотвърди гуми. Ранно неутрализиране на надпреварата би могло да подтикне отборите да изминат оставащата дистанция с гумите C2.
„Ако деградацията на гумите се окаже по-висока от очакваното, стратегията с две спирания в бокса и последователност меки–среднотвърди–меки гуми също може да се превърне в привлекателна алтернатива.
„Разликата в общото време спрямо стратегията с едно спиране остава сравнително малка, но трябва да се вземат предвид и позицията на пистата, както и евентуалното влияние на трафика. В крайна сметка развитието на условията на трасето и температурите ще бъдат определящи за стратегическите решения на отборите“, заяви ръководителят на програмата на Пирели Дарио Марафуски.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages