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Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

  • 25 окт 2026 | 08:00
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Андреа Кими Антонели може още днес да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година. Това ще се случи, ако италианецът завърши надпреварата за Гран При на САЩ с преднина от поне 125 точки пред най-близкия си преследвач, а в случая това е съотборникът Джордж Ръсел.

В момента двамата пилоти на Мерцедес да разделяни от 102 пункта, което изначава, че Антонели ще трябва да спечели с поне 23 повече от Ръсел на „Пистата на Америките“, за да ликува с титлата цели пет кръга преди края на сезона. Това практически задължава италианецът да спечели състезанието край Остин, като същевременно Ръсел на финишира по-напред от деветото място.

Другият пилот, който може да попречи на коронацията на Антонели в Съединените щати, а Люис Хамилтън. Седемкратният шампион има пасив от 111 точки спрямо своя наследник в Мерцедес, което означава, че за да стане италианецът днес шампион, Хамилтън не трябва да влиза в първата четворка.

Антонели е на път да направи на пух и прах рекорда на Фетел от 2010 година
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Антонели си осигури възможно най-добрата стартова позиция за надпреварата край Остин, след като спечели снощната квалификация и съответно ще потегли от полпозишъна. До него на първата редица ще застане победителят от последните две състезание в Малайзия и Сингапур Макс Верстапен, а на втория ред ще се наредят Исак Хаджар и Шарл Леклер. Хамилтън и Ръсел ще потеглят чак от третата редица, а зад тях топ 10 на стартовата решетка ще допълнят Оскар Пиастри, Ландо Норис, Лиам Лоусън и Пиер Гасли.

Очакванията на Пирели са надпреварата за Гран При на САЩ да включва само едно спиране в бокса за смяна на гуми. По-агресивният подход с два стопа също е възможен, тъй като разликата в общото време между двата вариант е сравнително малка.

Пирели: Стратегията с едно спиране в бокса остава най-ефективната
Пирели: Стратегията с едно спиране в бокса остава най-ефективната

Състезанието за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за 22:00 часа българско зимно часово време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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