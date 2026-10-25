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Люис Хамилтън: Колата ни е силна в завоите, но губим много на правите

  • 25 окт 2026 | 02:13
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След като беше най-бърз в третата свободна тренировка, Люис Хамилтън остана едва пети в квалификацията преди надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1.

Най-успешният пилот на „Пистата на Америките“ отново посочи ниската мощност на Ферари като причина за изоставането на Скудерията в квалификацията. По думите на британеца, колата на Черните кончета е изключително силна в завоите на тексаското трасе, но той и съотборникът му Шарл Леклер губят изключително много време на правите, което ги прави безсилни срещу конкурентите им.

Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин
Кими Антонели ще атакува титлата от полпозишъна в Остин

„В първите две части се чувствахме много силни и бяхме напълно конкурентоспособни. Колата се държеше също толкова добре, не направихме никакви промени по настройките и записах наистина добра обиколка в трета фаза, но останалите някак успяха да направят още една крачка напред.

„Не знам на какво се дължи това. Мисля, че губим по няколко десети от секундата на правите, но Кими Антонели направи страхотна обиколка. Все още изоставаме значително от Ред Бул и Мерцедес по отношение на мощността. Нашата кола очевидно е също толкова добра, колкото техните, може би дори във всички завои, но губим това предимство на правите“, коментира Хамилтън.

„Стартовата позиция не е всичко тук, в Остин, но изпреварванията са много трудни. Трябва да разполагаш с наистина добро състезателно темпо, за да можеш да изпреварваш.

„Очаква ни дълго състезание. По време на дългите серии от обиколки в тренировките износването на гумите беше по-голямо от очакваното. Надявам се, че колата ни ще се представи добре в състезанието.

„Ще направим всичко възможно, за да окажем натиск върху съперниците си, ще дадем абсолютно всичко от себе си“, добави британецът, коментирайки предстоящата надпревара.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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