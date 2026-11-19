Серхио Перес към Кадилак: Във Формула 1 няма място за хора без амбиции

Серхио Перес приветства привличането на двама опитни топ инженери в редиците на Кадилак, но същевременно постави изключително високи изисквания към служителите на новия американски тим във Формула 1. Според мексиканския пилот в отбора няма място за кадри, които просто се радват, че работят в световния шампионат, и ако нямат нужната амбиция, е по-добре да си тръгнат.

Преди няколко месеца стана ясно, че Кадилак ще привлече Крейг Скинър. Самият Перес изигра ключова роля за тази сделка, след като години наред работи съвместно с бившия главен дизайнер на Ред Бул. Мексиканецът лично убеди Скинър да се присъедини към дългосрочния проект на американците. За целта Скинър дори се отказа от постигнато споразумение с Алпин и от тази седмица официално зае позицията на главен инженер по развитието в Кадилак.

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В екипа пристига и друго авторитетно име – Ерик Бландин. Той разполага с над единадесет години стаж като ръководител на аеродинамичния отдел в Мерцедес и заемаше поста на заместник-технически директор в Астън Мартин.

Перес не скри задоволството си от идването на толкова опитни специалисти в новия отбор.

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„Привличането им означава страшно много. Те са преминали през всичко и са се доказали във Формула 1. Тук са, защото искат да се реализират в нов проект. Всички знаем колко са добри, но тук трябва тепърва да изградим нужната работна култура и да поставим точните хора на правилните позиции. Вярвам, че те могат да донесат огромен опит, а ако сме достатъчно разумни, ще се възползваме максимално от него“, заяви бившият съотборник на Макс Верстапен по време на състезателния уикенд в Лас Вегас.

В периода преди дебюта си във Формула 1 тимът на Кадилак разполагаше с минимално време за изграждане на структура. По време на първия си сезон организацията продължава да се оптимизира, а привличането на Скинър и Бландин е част от стремежа към създаване на печеливш манталитет.

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Перес обаче беше безкомпромисен по отношение на работната етика:

„Всеки тим има своя собствена култура, собствен начин на работа и специфичен подход към състезателните уикенди. Тъй като сме нов отбор, понякога се създаваше усещането, че някои хора просто са доволни да бъдат тук и да си прекарват добре. Това не е нещо, което искам да виждам. Искам да сме сигурни, че даваме сто процента от себе си – както във фабриката, така и на пистата. Това е единственият начин да вървим напред.“

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Снимки: Gettyimages