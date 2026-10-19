Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Сезонът във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на САЩ, която може да короняса новия световен шампион цели пет кръга преди края на кампанията. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Пистата на Америките“, като всички часове са в българско време.

Петък (23 октомври):

20:30 часа – Формула 1 първа тренировка

Събота (24 октомври):

0:00 часа – Формула 1 втора тренировка

20:30 часа – Формула 1 трета тренировка

Неделя (25 октомври):

0:00 часа – Формула 1 квалификация

22:00 часа* – Формула 1 състезание (56 обиколки)

*Зимно часово време

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Снимки: Sportal.bg