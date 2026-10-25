Джереми Кларксън сътвори глупав скандал с Франко Колапинто

Мениджърският екип на Франко Колапинто и отборът на Алпин осъдиха остро коментар на популярния телевизионен водещ Джереми Кларксън по време на уикенда за Гран При на САЩ в Остин. Думите на британеца бяха категорично определени като неприемливи, като той нападна пилота от Формула 1 само защото е аржентинец.

Бившият водещ на Top Gear и настояща звезда на поредицата „Фермата на Кларксън“ присъстваше като гост на състезанието и даде интервю за Sky Sports F1 преди квалификацията. Запитан за наказанието от 10 позиции на стартовата решетка, наложено на Колапинто заради смяна на компоненти по задвижващата система, Кларксън заяви, че пилотът вероятно е санкциониран, защото е аржентинец, като добави, че самият той би го наказал точно заради това, визирайки минали събития в южноамериканската страна.

🗣️ Jeremy Clarkson: 🇦🇷 "Colapinto ha recibido una penalización por ser argentino... probablemente. Bueno, yo le daría una penalización por eso" 💀 #F1 #USGP 🇺🇸 https://t.co/0FEniypO9o — Nachez (@Nachez98) October 24, 2026

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Враждебното отношение на водещия към Аржентина датира от 2014 година, когато по време на снимки за Top Gear в Патагония той управляваше автомобил с регистрационен номер H982 FKL. Местното население разчете номера като провокация и препратка към Фолклендската война от 1982 година между Аржентина и Великобритания.

Напрежението ескалира до физически нападения срещу екипа, което принуди Кларксън и колегите му Ричард Хамънд и Джеймс Мей да прекъснат снимките и да избягат през границата с Чили. Впоследствие беше установено, че номерът е бил оригинален и поставен още при производството на автомобила, а екипът не е влагал умисъл в съвпадението.

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Мениджърът на аржентинския пилот Джейми Кембъл-Уолтър излезе с официална позиция в социалните мрежи, критикувайки остро поведението на телевизионния водещ. Това се случи само седмица след като самият Колапинто публикува апел към феновете си да спрат онлайн тормоза и нападките срещу други пилоти.

„Коментарите на Джереми Кларксън относно националността на Франко са напълно неприемливи. Подобни изказвания нямат място във Формула 1, независимо от кого идват и дали целта им е била шега. Работим усилено за налагане на взаимно уважение и прекратяване на враждебността. Това уважение трябва да бъде двупосочно и не можем да изискваме отговорно поведение от всички, ако приемаме такива забележки от популярни личности, гостуващи в нашия спорт. Франко и неговите поддръжници заслужават повече“, заяви Кембъл-Уолтър.

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Френският тим Алпин също излезе с изявление, цитирано от агенция Ройтерс, без да назовава поименно Кларксън:

„Запознати сме с коментарите, направени в телевизионно интервю от гост на отбора в Остин. Подчертаваме, че това са лични мнения, които по никакъв начин не съответстват на ценностите на тима за добронамереност и уважение. Франко е наш пилот и разполага с пълната ни подкрепа.“

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След наложената санкция от десет места назад Франко Колапинто ще потегли от 21-ва позиция в Остин, докато съотборникът му Пиер Гасли ще стартира от десето място.

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Снимки: Gettyimages