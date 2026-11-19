Марк Маркес пак се заигра със слуховете, че може да напусне MotoGP

Марк Маркес, който е на крачка от световната титла в MotoGP за 2026 година, отказа категорично да потвърди, че ще бъде на стартовата решетка през сезон 2027.

В падока все по-усилено се говори, че 33-годишният испанец може да сложи край на бляскавата си кариера веднага след като си осигури тазгодишния трофей. Това може да стане факт още тази събота по време на спринтовото състезание за Гран При на Португалия.

❤️🇵🇹 @marcmarquez93 holds a special relationship with Portugal #PortugueseGP https://t.co/xqxvoEhLgB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2026

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Настоящият сезон се оказа изключително изтощителен за Маркес, който трябваше да положи огромни усилия, за да се справи с последиците от натрупаните контузии. Въпреки че има подписан контракт със заводския отбор на Дукати за още две години, сделката бе сключена преди месеци, когато физическото му състояние бе значително по-различно.

По време на официалната пресконференция на пистата в Портимао Маркес бе попитан директно дали феновете могат да бъдат напълно сигурни в присъствието му в шампионата и през 2027 година. Отговорът му обаче не съдържаше категорично потвърждение.

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„В момента съм напълно съсредоточен върху това да спечеля шампионата. Това е основната ми цел - сподели Маркес, който през февруари ще навърши 34 години. - Разбира се, имам договор с Дукати за още два сезона, но тази година беше доста тежка в определени аспекти, макар че продължавам да съм бърз. Приоритетът е да приключим настоящия сезон и след това ще работим за следващия.“

Испанецът бе попитан и дали все още изпитва същата радост от карането, както в миналото. След кратък размисъл той даде откровен отговор:

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„Когато срещаш трудности и изпитваш болка, удоволствието намалява. Истината е, че през миналия сезон нещата се получаваха по-леко. Сега работя по различен начин и влагам много повече усилия в името на една конкретна цел. Когато имаш ясна цел, психическата нагласа понякога компенсира физическите проблеми. В момента побеждавам и се наслаждавам на момента, но по съвсем различен начин в сравнение с миналата година.“

Маркес разсъждава и върху мотивацията си, припомняйки, че се състезава на най-високо ниво от изключително ранна възраст. 18 от неговите 33 години са преминали на пистата в световния шампионат – повече от половината му живот.

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„Когато носиш страстта в себе си, тя остава, но започваш да я преживяваш по друг начин. Сега все още изпитвам това увлечение като състезател. Казват, че ако започнеш по-млад, ще се откажеш по-рано. Но например Валентино Роси също започна в ранна възраст и кара до 41 или 40 години, не помня точно.“

Легендарният италианец всъщност прекрати състезателната си кариера на 42-годишна възраст по време на Гран При на Валенсия през 2021 година.

„Всичко зависи от характера, от травмите по тялото и от развитието на кариерата ти - допълни Маркес, визирайки и тежкото си падане на пистата в Херес през 2020 година. - До 2020 г. всичко вървеше отлично за мен, но след това възгледът ми за спорта се промени коренно.“

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В заключение испанският шампион направи паралел и със седящия до него 28-годишен Хорхе Мартин:

„Хорхе също премина през доста контузии. Може би когато навърши 33 години, ще си каже, че болките са станали твърде силни. Животът на един спортист е кратък и трябва да извлечеш максимума. Точно това се опитвам да направя и аз с годините, които ми остават.“

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Снимки: Gettyimages