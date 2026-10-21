Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

Днес, 21 октомври 2026 година, продължават битките от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Футболните фенове с нетърпение очакват поредната порция вълнуващи сблъсъци, а индикациите за много голове са повече от явни. Изминалата седмица донесе редица резултатни двубои, а вчерашните девет мача от програмата отново предложиха истински зрелища.Така че отново можем да очакваме супер динамични и интригуващи битки по терените на Стария континент.

Днешният ден предлага не по-малко любопитни двубои, които приковават вниманието на футболната общественост. Безспорният гвоздей в програмата е сблъсъкът между Байерн (Мюнхен) и Арсенал на "Алианц Арена". С огромен интерес ще следим и останалите ключови срещи от вечерта, сред които Комо срещу Манчестър Юнайтед, гостуването на РБ Лайпциг на Реал Мадрид на "Сантиаго Бернабеу" и сблъсъка между Интер и Шахтьор (Донецк) на "Джузепе Меаца".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google