Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Астън Вила

Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

  • 21 окт 2026 | 06:01
  • 475
  • 0
Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

Днес, 21 октомври 2026 година, продължават битките от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Футболните фенове с нетърпение очакват поредната порция вълнуващи сблъсъци, а индикациите за много голове са повече от явни. Изминалата седмица донесе редица резултатни двубои, а вчерашните девет мача от програмата отново предложиха истински зрелища.Така че отново можем да очакваме супер динамични и интригуващи битки по терените на Стария континент.

Днешният ден предлага не по-малко любопитни двубои, които приковават вниманието на футболната общественост. Безспорният гвоздей в програмата е сблъсъкът между Байерн (Мюнхен) и Арсенал на "Алианц Арена". С огромен интерес ще следим и останалите ключови срещи от вечерта, сред които Комо срещу Манчестър Юнайтед, гостуването на РБ Лайпциг на Реал Мадрид на "Сантиаго Бернабеу" и сблъсъка между Интер и Шахтьор (Донецк) на "Джузепе Меаца".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ираола: Допускаме твърде много голове

Ираола: Допускаме твърде много голове

  • 21 окт 2026 | 02:57
  • 1120
  • 0
Алегри: Отборът все още е твърде уязвим

Алегри: Отборът все още е твърде уязвим

  • 21 окт 2026 | 01:57
  • 798
  • 0
Нико Ковач: Заслужавахме да вкараме още три или четири гола

Нико Ковач: Заслужавахме да вкараме още три или четири гола

  • 21 окт 2026 | 01:25
  • 876
  • 0
Рома отнесе Слован за първия си успех в ШЛ

Рома отнесе Слован за първия си успех в ШЛ

  • 21 окт 2026 | 01:23
  • 2248
  • 0
Наполи пречупи Бодьо/Глимт в зрелище със 7 гола

Наполи пречупи Бодьо/Глимт в зрелище със 7 гола

  • 21 окт 2026 | 00:57
  • 3215
  • 0
ПСВ удари Порто на "До Драгао" и записа първа победа в Шампионската лига

ПСВ удари Порто на "До Драгао" и записа първа победа в Шампионската лига

  • 21 окт 2026 | 00:41
  • 1049
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ спря устрема на Барселона в голово шоу точно преди Ел Класико

ПСЖ спря устрема на Барселона в голово шоу точно преди Ел Класико

  • 20 окт 2026 | 23:56
  • 33400
  • 171
Ливърпул бе раздразнен, но след нов резултатен обрат запази стопроцентовия си актив в ШЛ

Ливърпул бе раздразнен, но след нов резултатен обрат запази стопроцентовия си актив в ШЛ

  • 20 окт 2026 | 23:53
  • 19892
  • 18
Фоудън се развилня в отсъствието на Холанд и изведе Ман Сити до мощна победа над АЕК

Фоудън се развилня в отсъствието на Холанд и изведе Ман Сити до мощна победа над АЕК

  • 20 окт 2026 | 23:51
  • 13624
  • 15
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 24716
  • 40
Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

  • 20 окт 2026 | 20:58
  • 10717
  • 21