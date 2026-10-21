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Съставите на Интер и Шахтьор (Донецк)

  • 21 окт 2026 | 20:56
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Съставите на Интер и Шахтьор (Донецк)

Интер посреща Шахтьор (Донецк) в преследване на първа победа от началото на сезона в Шампионската лига. Двубоят на "Джузепе Меаца" е от 22:00 часа, а тимът на Кристиан Киву няма право на грешка, след като вече допусна поражения от Реал Мадрид и Брюж, които го оставиха на дъното в таблицата.

Шахтьор е в значително по-добра ситуация след първите два кръга в турнира. Украинският гранд направи 1:1 при визитата си на ПСВ Айндховен, а след това надви АЕК с 3:1 и заема 14-та позиция в подреждането с актив от 4 точки.

През уикенда Интер за пореден път този сезон показа характер и обърна двубой, в който се озова в ролята на догонващ. "Нерадзурите" спечелиха с 3:1 срещу Болоня и са начело в Серия "А", изпреварвайки по голова разлика Лацио.

Шахтьор също постигна победа на домашната сцена. Съставът на Арда Туран се наложи с 2:1 над Колос (Ковальовка) и е в серия от пет поредни успеха в украинското първенство, като оглавява таблицата, с аванс от 2 точки пред Житомир.

Интер ще е без голямата си звезда Лаутаро Мартинес, който ще лекува травма около месец. В негово отсъствие партньор на Маркюс Тюрам в предни позиции ще е Анже-Йоан Бони, а на пейката остава Франческо Пио Еспозито. Джед Спенс за първи път започва като титуляр, а шанс получава и Петър Сучич.

На вратата на "нерадзурите" е Хосеп Мартинес, а тримата в защита са Мануел Аканжи, Алесандро Бастони и Карлос Аугусто. В халфовата линия много ще се разчита на Николо Барела и Хакан Чалханоолу, а Федерико Димарко заема традиционната си позиция на левия фланг.

Шахтьор излиза с един нападател в лицето на Елиас Кауа, а зад него щеиграят Алисон Сантана, Педриньо, Марлон Гомеш и Глейкер Мендоса, който се разписа и в двата мача на тима до момента. С по-дефанзивни фунлции в средата на терена ще е Олег Очеретко.

Под рамката за гостите ще е Дмитро Ризник, а защитното каре съставят Винисиус Тобиас, Валерий Бондар, Микола Матвиенко и Педро Енрике. Сред резервите са Невертон и Ласина Траоре, а Егиналдо и Марлон Гомеш са контузени.

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Снимки: Gettyimages

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