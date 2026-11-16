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Манчини: Белгия ни превъзхождаше, но този мач ще ни помогне да израснем

  • 16 ное 2026 | 02:10
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Манчини: Белгия ни превъзхождаше, но този мач ще ни помогне да израснем

Селекционерът на Италия Роберто Манчини призна превъзходството на Белгия след тежкото поражение с 1:4 в Брюксел, което лиши „адзурите“ от класиране на четвъртфиналите в Лигата на нациите.

Въпреки негативния резултат наставникът вярва, че този сблъсък ще бъде ценен урок за развитието на неговия отбор.

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„Съперникът беше по-добър от нас. Отстъпвахме във физическо отношение и в ситуациите един срещу един. Започнахме уверено, но тази вечер те заслужаваха повече успеха“, коментира Манчини пред „РАИ Спорт“.

„Когато изнасяха топката по фланговете, срещахме трудности с пресата и те ни създадоха много проблеми. Усетихме и известна умора от мача с Франция, но белгийците напълно заслужиха трите точки", обясни специалистът.

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Въпреки че Италия отстъпи с 0:2 от Белгия на свой терен на 25 септември, тимът влезе в шестия кръг от позицията на лидер в групата, записвайки кампания с доста позитивни моменти.

„Подобни вечери са част от процеса на израстване и трябва да се извлекат поуки от тях. Като се има предвид пътят ни дотук, имахме реален шанс да се класираме, но знаехме, че задачата ще е трудна срещу толкова силен отбор като Белгия. Разочаровани сме, но този мач ще ни направи по-силни занапред“, допълни Манчини.

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Снимки: Imago

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