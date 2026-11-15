Франция - Турция (съставите)

Франция посреща Турция в последния кръг от груповата фаза на Лига на нациите. "Петлите" стъпиха накриво при визитата си на Италия (1:3) и сега се нуждаят от равенство в Бордо, за са са сигурни четвъртфиналисти в турнира.
Турците са на дъното в група 1 без спечелена точка. Петото поредно поражение стана факт при домакинството на Белгия, но новият селекционер Серген Ялчън се надява тази вечер отборът му да покаже по-добро лице и да изненада французите.
Килиан Мбапе се завръща на върха на атаката на Франция, след като пропусна заради травма визитата в Милано. Другите нападатели на "петлите" са Майкъл Олисе и Брадли Баркола, а в средата на терена Зинедин Зидан е избрал да стартират Раян Шерки, Адриен Рабио и Лука Да Куня.
Под рамката застава Майк Менян, а четиримата бранители пред него ще са Саел Кумбеди, Жереми Жаке, Ибрахима Конате и Анди Диуф. Сред резервите остават Мало Густо, Уарен Заир-Емери, Лени Йоро, Едуардо Камавинга и Сени Маюлу.
Турция излиза с Дениз Гюл в предни позиции, а най-близо до него ще действа Арда Гюлер. В халфовата линия на гостите ще си партнират Джан Узун, Хакан Чалханоолу и Исмаил Юксек, а Мехмет Зеки Челик и Ерен Елмали ще уплътняват двата фланга.
На вратата на турците ще е Берке Йозер вместо обичайния титуляр Угурджан Чакър, а тримата централни защитници ще са Мерих Демирал, Емирхан Топчу и Абдюлкерим Бардакджъ. Сред резервите са Енес Юнал, Оркун Кьокчу, Ферди Кадиоглу и Баръш Йълмаз.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages