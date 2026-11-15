Франция - Турция (съставите)

Франция посреща Турция в последния кръг от груповата фаза на Лига на нациите. "Петлите" стъпиха накриво при визитата си на Италия (1:3) и сега се нуждаят от равенство в Бордо, за са са сигурни четвъртфиналисти в турнира.

Турците са на дъното в група 1 без спечелена точка. Петото поредно поражение стана факт при домакинството на Белгия, но новият селекционер Серген Ялчън се надява тази вечер отборът му да покаже по-добро лице и да изненада французите.

Килиан Мбапе се завръща на върха на атаката на Франция, след като пропусна заради травма визитата в Милано. Другите нападатели на "петлите" са Майкъл Олисе и Брадли Баркола, а в средата на терена Зинедин Зидан е избрал да стартират Раян Шерки, Адриен Рабио и Лука Да Куня.

Под рамката застава Майк Менян, а четиримата бранители пред него ще са Саел Кумбеди, Жереми Жаке, Ибрахима Конате и Анди Диуф. Сред резервите остават Мало Густо, Уарен Заир-Емери, Лени Йоро, Едуардо Камавинга и Сени Маюлу.

Notre 𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 face à la Turquie 🔥 Tous ensemble pour décrocher la qualification ce soir 💪 🇫🇷🇹🇷 #FRATUR https://t.co/ghuDh5YJW4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2026

Турция излиза с Дениз Гюл в предни позиции, а най-близо до него ще действа Арда Гюлер. В халфовата линия на гостите ще си партнират Джан Узун, Хакан Чалханоолу и Исмаил Юксек, а Мехмет Зеки Челик и Ерен Елмали ще уплътняват двата фланга.

На вратата на турците ще е Берке Йозер вместо обичайния титуляр Угурджан Чакър, а тримата централни защитници ще са Мерих Демирал, Емирхан Топчу и Абдюлкерим Бардакджъ. Сред резервите са Енес Юнал, Оркун Кьокчу, Ферди Кадиоглу и Баръш Йълмаз.

A Millî Takımımızın Fransa karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #FRATUR | @TK_TR https://t.co/gVBLsF9tNO — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 15, 2026

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Снимки: Gettyimages