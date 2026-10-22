ЛАСК обърна и шокира Спортинг в Лисабон за историческа първа победа

ЛАСК постигна историческа първа победа в основната фаза на Шампионската лига, след като обърна и победи с 3:2 като гост Спортинг (Лисабон) в трети мач за двата отбора от основната фаза на турнира. Силно втора полувреме гарантира на австрийските шампиони пълния обрат и съответно успеха, които иначе получиха ранен гол от дузпа.

LASK have won a Champions League game for the first time in their history. 🇦🇹 — Squawka (@Squawka) October 21, 2026

Така ЛАСК вече с три точки и заема точно 24-а позиция. Те са и първият отбор от Австрия в Шампионската лига, който като гост е победил съперника си, макар и първоначално да е губил в резултата. Спортинг пък записа първа загуба и със 6 пункта се намира на 12-о място.

Още в 3-ата минута Роберт Любичич от гостите фаулира в наказателното поле Нестори Иранкунда и Спортинг получи дузпа. Колумбиецът Луис Суарес застана зад бялата точка и с лекота реализира, като вкара за трети пореден мач в турнира – 1:0 за португалците. Само десетина минути по-късно обаче ЛАСК се върна в мача, след като Кристоф Ланг получи пас в наказателното поле и с много плътен изстрел изравни за 1:1.

1 - Der LASK ist der erste österreichische Verein, der ein Auswärtsspiel in der UEFA Champions League nach einem Rückstand noch gewinnen konnte. Moral. https://t.co/PL5xSB6zgP — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2026

През вторите 45 минути ЛАСК изигра много силен мач и подпечата успеха си. В 63-ата минута при страхотна контраатака Любичич изведе Саша Калайджич и опитният голмайстор не сгреши за пълния обрат в мача - 1:2. Само пет минути по-късно австрийците удвоиха аванса си след нова отлична контра, която намери чешкия халф Кристоф Данек, който с красив удар в далечния ъгъл не остави шансове на бразилския страж на домакините Кайке - 1:3. До края Спортинг натискаше, но успя да стигне само до почетния гол на Луис Суарес, който вкара за втори път минута преди края на редовното време за крайното 2:3.

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