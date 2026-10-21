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Бетис с 3 от 3 в ШЛ след минимален успех над Фейенорд

  • 22 окт 2026 | 00:16
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Бетис с 3 от 3 в ШЛ след минимален успех над Фейенорд

Бетис продължи безгрешното си представяне в Шампионската лига, след като победи Фейенорд с 1:0 у дома в среща от третия кръг на основната фаза на турнира. Тимът на Мануел Пелегрини записа трети успех от три мача благодарение на попадение на Иско (59′) от дузпа.

Домакините имаха добри възможности да открият резултата още през първото полувреме, но вратарят на Фейенорд Тярк Ернст се отличи с две страхотни намеси след удари на Трой Парът и Марк Бартра.

Гостите също пропиляха отлични шансове. В 43-ата минута Гивай Зехиел получи топката на непосредствена близост от вратата, но стреля над напречната греда. В 53-ата минута нидерландецът отново опита късмета си, този път от границата на наказателното поле, но пак не намери целта.

В 58-ата минута удар на Ез Абде срещна ръката на Джеремая Сент Жуст в наказателното поле. След намесата на ВАР съдията отсъди дузпа, която Иско реализира, за да изведе Бетис напред.

До края на мача двата отбора не успяха да създадат много опасности пред вратите. С тази победа Бетис събра 9 точки от три мача и заема 5-ото място в общото класиране на Шампионската лига. Фейенорд пък остава на 26-ата позиция с 3 точки.

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Снимки: Gettyimages

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