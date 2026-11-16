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Серген Ялчън: Не заслужавахме да загубим

  • 16 ное 2026 | 03:02
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Серген Ялчън: Не заслужавахме да загубим

Селекционерът на Турция Серген Ялчън защити футболистите си след поражението с 1:2 при гостуването на Франция в Лигата на нациите. Въпреки че отборът му завърши груповата фаза с шест загуби от шест мача, специалистът изрази задоволство от представянето и заяви, че тимът е показал сериозен потенциал за бъдещето.

„Футболистите ни заслужават огромно уважение. Планът ни за мача беше много добър. Можехме да изравним, можехме дори да поведем. Създадохме много чисти положения. Това беше двубой, който всеки от двата отбора можеше да спечели“, коментира Ялчън.

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„Загубихме, но дадохме сериозен лъч надежда за бъдещето. Доколко заслужавахме поражението, е много спорно. Най-важното е да благодаря на футболистите си за начина, по който се бориха“, допълни специалистът.

„Нашите футболисти се борят за националната фланелка. Те заслужават похвали. За съжаление, свикнали сме да критикуваме собствените си играчи, вместо да им отдадем необходимото уважение“, заяви легендата на Бешикташ.

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Селекционерът отличи и представянето на вратаря Берке Йозер, който направи няколко важни спасявания срещу французите. Въпреки разочароващите резултати в турнира, наставникът гледа оптимистично към следващите ангажименти на националния отбор.

„Следим нови, млади футболисти. През март всичко ще бъде различно. Тогава ще бъдем много по-подготвени. В тези два мача видяхме това, което трябваше да видим“, завърши Ялчън.

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Снимки: Imago

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