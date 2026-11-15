Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

Националните отбори на Белгия и Италия излизат един срещу друг в Брюксел, за да изиграят последния си мач от група „А1“ в Лигата на нациите. „Адзурите“ се нуждаят от победа или реми, за да се класират за финалната фаза на турнира, докато „червените дяволи“ ще преследват задължителна победа, за да продължат напред.

Белгия: Ламенс, Кастан, Нгой, Мехеле, Де Кайпер, Лавия, Тилеманс, Де Бройне, Морейра, Де Кетеларе, Доку



Италия: Донарума, Кайоде, Скалвини, Бастони, Калафиори, Барела, Тонали, Фаджоли, Пизили, Франческо Пио Еспозито, Колеошо

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Снимки: Gettyimages