Съставите на Байерн и Арсенал, промени и за двата отбора

Байерн (Мюнхен) приема Арсенал на своя стадион "Алианц Арена" в големия сблъсък от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Главен рефер на интригуващия двубой е италианецът Давиде Маса. Залогът е голям и за двата тима, които са сред фаворитите в турнира и ще искат да запишат нови три точки в актива си срещу един от големите си конкуренти за трофея.

Байерн (Мюнхен) влиза в мача след разгромна победа с 6:1 над РБ Лайпциг в Бундеслигата. Преди това обаче баварците записаха две поредни равенства като гост - 3:3 срещу Викинг в Шампионската лига и 2:2 срещу Аугсбург в първенството. Във временното класиране на Шампионската лига Байерн заема 12-о място с 4 точки след 2 изиграни мача с голова разлика 8:3.

Арсенал пък се намира в отлична серия, като спечели последния си мач от Премиър лийг срещу Нотингам Форест с 1:0. В миналия си двубой от Шампионската лига лондончани надделяха категорично над Лил с 3:0 на "Емиратс". "Топчиите" спечелиха и срещу Лийдс с 2:1 за първенство, както и срещу Ипсуич с 4:2 (успявайки да надделеят в Карабао Къп), а единственото им скорошно поражение бе с 0:3 от Брайтън. В класирането на Шампионската лига Арсенал заема 8-о място с пълен актив от 6 точки от 2 мача и голова разлика 4:0.

В последните 5 официални мача между двата отбора Арсенал има 2 победи, Байерн (Мюнхен) е постигнал 1 успех, а 1 среща е завършила наравно (допълнително 1 двубой завърши наравно и бе спечелен от Арсенал след дузпи). В последния сблъсък от Шампионската лига през миналия сезон „артилеристите“ сразиха съперника си с 3:1 у дома. При предишната им среща на "Алианц Арена" през април 2024 г. Байерн спечели с 1:0, след като първият мач в Лондон бе завършил 2:2.

✨ 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗔𝗥𝗦𝗘𝗡𝗔𝗟 ✨ https://t.co/Te24TH7J5N — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026

Байерн няма поражение у дома в груповата/същинската фаза на Шампионската лига в 39 поредни мача, като последното им такова пред собствена публика на този етап бе именно срещу английски съперник (Манчестър Сити през 2013 г.). Арсенал пък се намира в серия от 14 поредни победи в същинската фаза на Шампионската лига.

В състава на домакините от Байерн (Мюнхен) има няколко ключови отсъстващи. Твърдо аут са контузеният Джамал Мусиала и Йошуа Кимих, който загуби баща си в навечерието на мача. Крилото Майкъл Олисе пък е наказан заради червения си картон срещу Викинг. Под въпрос до последно е капитанът и вратар Мануел Нойер поради проблем със стъпалото. Старши треньорът Венсан Компани пък се бореше с вирусно заболяване в дни преди мача, но ще води отбора си от пейката.

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🟡 Two changes for tonight’s test ✊ — Arsenal (@Arsenal) October 21, 2026

Голямата новина в състава на баварците е решението на белгиеца да остави на пейката вкаралия хеттрик срещу РБ Лайпциг Луис Диас. Като типично ляво крило сега ще действа Алфонсо Дейвис, а заместник на наказания Олисе е Серж Гнабри. Исмаел Сайбари е в ролята на десятка зад Хари Кейн. На мястото на Йошуа Кимих е избран младият Том Бишоф, който ще играе до Александър Павлович. Промяната в отбрана пък е на левия бек, където започва Йосип Станишич. Мануел Нойер пък се завръща на вратата на Байерн на мястото на Йонас Урбиг.

При гостите от Арсенал мениджърът Микел Артета няма да може да разчита на ключовия си защитник Уилям Салиба (проблеми с гърба), както и на контузените Пиеро Инкапие (глезен) и Христос Цолис (разтежение). Испанецът прави само две промени в сравнение с победата над Нотингам Форест, като едната е включването на донеслия победата Нони Мадуеке вместо Еберечи Езе. До него са още Мартин Йодегор и Букайо Сака, който ще помагат в атака на Кай Хавертц. Отново Бруно Гимараеш и Деклан Райс са в средата на терена, а другата промяна е, че Юриен Тимбер започва на десния бек вместо Бен Уайт.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago