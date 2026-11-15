Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Осем двубоя са включени в програмата на Лигата на нациите за днес, като най-голям интерес предизвикват четирите срещи от елитната Лига "А", които ще определят крайното класиране в две от групите. Всички мачове от най-елитната дивизия на турнира са насрочени за 21:45 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите развоя им на живо. Във фокуса на вниманието ще са и 4 срещи от Лига "C".

Отборите на Белгия и Италия ще се изправят един срещу друг в двубой, който e изключително важен в битката за първите две позиции в група 1. "Адзурите" се върнаха в голямата игра след победата над Франция преди няколко дни и нов успех днес ще им гарантира първата позиция. Равенство също ще класира тима на Роберто Манчини за четвъртфиналите, докато белгийците се нуждаят единствено от трите точки.

Франция сдаде лидерската позиция след поражението в Милано и сега ще трябва да победи Турция у дома, за да продължи напред. Задачата не изглежда трудна предвид факта, че турците нямат точка от началото на турнира и са твърдо последните в групата. Равенството също може да свърши работа на "петлите", но само при положение, че Италия не спечели срещу Белгия.

Хърватия приема Чехия в двубой от група 3, който ще определи изпадащия в Лига "В". Хърватите имат 3 точки и ако избегнат поражението в Осиек, ще запазят позицията си. Чехите са на дъното в класирането с нулев актив и могат да изместят "ватрените" само при победа.

Най-голямото внимание безспорно привлича сблъсъкът между Испания и Англия. "Ла Роха" спечели всеки от петте си мача до момента, като още на старта надви "трите лъва" на "Уембли" с 3:2. Британците също са безупречни след първия кръг и дори са с по-добра голова разлика от световния и европейски шампион. Двата тима са сигурни четвъртфиналисти, а Англия има шанс да вземе и първото място, но само ако триумфира на "Метрполитано".

В група 2 на Лига "C" Черна гора гостува на Кипър след победата си с 2:1 над Латвия в предишния кръг. Черногорците вече си осигуриха промоция за Лига "В" и мачът за тях е само за престиж. Същото важи и за кипърците, които са твърдо втори и ще игрят бараж за изкачване в по-горната дивизия.

Латвия ще търси реванш за поражението с 0:2 от Армения в първата среща между двата отбора през септември. Латвийците ще финишират на последното място в групата независимо от крайния изход на двубоя, а арменците не могат да изместят Кипър от втората позиция.

Беларус посреща Албания в ключов сблъсък от група 1. Това е директен спор за първото място и изкачване в Лига "В". Албанците имат аванс от 2 точки на върха в класирането и спечелиха първия мач срещу днешния си съперник с 2:0. Беларус е в серия от три поредни победи и при нов успех в Будапеща ще финишира на първата позиция.

Финландия е изявен фаворит срещу Сан Марино. Скандинавците се простиха с надеждите си за второто място и участие на бараж след поражението от Албания преди няколко дни, но ще се опитат да зарадват феновете си с убедителна победа срещу най-слабия отбор в групата.

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