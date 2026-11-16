Зидан посочи конкретни компоненти, в които французите са разочаровали

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан направи равносметка след успеха с 2:1 над Турция в заключителния двубой от груповата фаза на Лигата на нациите. Победата гарантира на „петлите“ първото място в групата и класиране за четвъртфиналите на турнира, но наставникът не спести критиките си за представянето на терена.

„Основната ни цел беше да се класираме за елиминациите и по възможност да спечелим групата. Това, което показахме като игра обаче, оставя известни въпросителни, особено по отношение на пресата през първото полувреме. Не се справихме добре в този компонент и отворихме прекалено много свободни пространства за съперника. На почивката внесохме корекции и подобрихме играта си. И аз, и футболистите бяхме недоволни от първата част, но успяхме да реагираме. Все още имаме доста работа пред себе си“, коментира специалистът.

Автогол и дебютно попадение помогнаха на Франция да постигне целта си

Зидан подчерта, че слабостите в дефанзивен план са отборна отговорност, а не вина на отделни играчи:

„Допуснахме твърде много опасности пред нашата врата, особено преди почивката. В други мачове подобно нещо се случваше изключително рядко. Това не опира само до защитата, а до действията на целия отбор. Пресата трябва да се води от всички заедно, а не от един или двама. На нас ни приляга да владеем топката, а не да тичаме след нея – това не е нашият стил. През второто полувреме се представихме доста по-добре и трябва да запазим това ниво.“

Френският наставник отличи и характера на своите възпитаници въпреки пропуските пред противниковата врата.

„Създадохме немалко положения. През първото полувреме ни липсваха увереност и добра реализация, но най-важното е, че стигахме до шансове и отбелязахме два гола. Видях футболисти, които се раздават честно и се трудят на терена, което е най-същественото. Сега играчите се завръщат в клубните си отбори и предстои период на почивка. Целта е изпълнена, а през март ще видим какво ще се случи и срещу кого ще се изправим на четвъртфиналите“, допълни Зидан.

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Снимки: Gettyimages