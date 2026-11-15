Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Слушай на живо: Естония - България

България ще има нов национален селекционер след Нова година. Както е известно Атанас Рибарски води временно представителния ни тим и утрешния двубой с Естония в Талин от Лигата на нациите ще бъде последният му мач начело на отбора. Родният специалист пое тима извънредно след оставката на Александър Димитров.

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Почти сигурно е, че новият селекционер ще бъде чужденец, като основен фаворит е испанецът Диего Мартинес. Резервен вариант е специалист от Централна Европа. При всички положения новият наставник ще започне работа от 2027 година, тъй като след утрешното гостуване в Талин няма да има повече ангажименти за “лъвовете”.

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45-годишният Мартинес е водил няколко тима от Ла Лига, като последно е бил начело на Лас Палмас преди година. Също така е бил старши треньор още на гръцкия гранд Олимпиакос, Еспаньол, Гранада, Осасуна и няколко отбора в школата на Севиля. Също така е бил селекционер на областта Галисия.

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