Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 11062
  • 24
Слушай на живо
Слушай на живо: Естония - България

България ще има нов национален селекционер след Нова година. Както е известно Атанас Рибарски води временно представителния ни тим и утрешния двубой с Естония в Талин от Лигата на нациите ще бъде последният му мач начело на отбора. Родният специалист пое тима извънредно след оставката на Александър Димитров.

Националният отбор се връща да играе в София
Националният отбор се връща да играе в София

Почти сигурно е, че новият селекционер ще бъде чужденец, като основен фаворит е испанецът Диего Мартинес. Резервен вариант е специалист от Централна Европа. При всички положения новият наставник ще започне работа от 2027 година, тъй като след утрешното гостуване в Талин няма да има повече ангажименти за “лъвовете”.

Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин
Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин

45-годишният Мартинес е водил няколко тима от Ла Лига, като последно е бил начело на Лас Палмас преди година. Също така е бил старши треньор още на гръцкия гранд Олимпиакос, Еспаньол, Гранада, Осасуна и няколко отбора в школата на Севиля. Също така е бил селекционер на областта Галисия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ и ДЕНИСЛАВ ДЕНЧЕВ, специални пратеници на Sportal.bg в Естония

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: четири гола в Несебър

Втора лига на живо: четири гола в Несебър

  • 15 ное 2026 | 15:30
  • 10472
  • 6
Берое 0:0 Вихрен

Берое 0:0 Вихрен

  • 15 ное 2026 | 15:24
  • 2077
  • 2
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 6817
  • 25
Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин

Фенка чакаше Илия Груев на летището в Талин

  • 15 ное 2026 | 13:27
  • 3565
  • 7
Дончо Донев за българския футбол: Трябва кардинална промяна

Дончо Донев за българския футбол: Трябва кардинална промяна

  • 15 ное 2026 | 13:11
  • 3605
  • 13
Националите пристигнаха в Талин

Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
  • 7005
  • 80
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Вихрен

Берое 0:0 Вихрен

  • 15 ное 2026 | 15:24
  • 2077
  • 2
Националите пристигнаха в Талин

Националите пристигнаха в Талин

  • 15 ное 2026 | 12:44
  • 7005
  • 80
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 6817
  • 25
Втора лига на живо: четири гола в Несебър

Втора лига на живо: четири гола в Несебър

  • 15 ное 2026 | 15:30
  • 10472
  • 6
Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

Приключва битката в четири от групите в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 07:30
  • 11932
  • 0