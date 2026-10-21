Съставите на Реал Мадрид и РБ Лайпциг

Тази вечер европейският гигант Реал Мадрид се изправя срещу германския РБ Лайпциг в двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата е на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид с начален час 22:00 ч.
Жозе Моуриньо залага в този мач на Килиан Мбапе, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор в атака. В средата на терена ще действат Бернардо Силва, Едуардо Камавинга и Джуд Белингам.
Гостите излизат с Ромуло, Антонио Нуса и Браян Груда в предни позиции. Нийл Ел Айнауи, Кристофър Нкунку и Николас Зейвалд пък ще са триото в халфовата линия.
РЕАЛ: Куртоа, Валверде, Хаусен, Рюдигер, Карерас, Белингам, Силва, Камавинга, Гюлер, Мбапе, Винисиус
РБ ЛАЙПЦИГ: Вандервоорт, Баку, Орбан, Лукеба, Раум, Ел Айнауи, Нкунку, Сайвалд, Груда, Нуса, РомулоДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google