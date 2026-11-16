Ван Бомел след разгрома срещу Италия: Ако не беше Донарума, щяхме да вкараме шест гола

Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел остана изключително доволен от представянето на своя отбор при категоричния успех с 4:1 над Италия в Лигата на нациите. Специалистът заяви, че единствено отличните намеси на стража Джанлуиджи Донарума са спасили съперника от още по-тежко поражение, като същевременно опроверга слуховете, че е съветвал Кевин де Бройне да напусне Наполи в посока ПСВ Айндховен.

„Ако Донарума не беше на вратата, щяхме да отбележим шест гола“, коментира Ван Бомел.

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„Честно казано, не очаквах подобно развитие, когато поех тима преди два месеца. Още преди първия ни мач срещу Италия обаче усетих, че разполагам с изключително интелигентен състав. За всеки треньор е истинско удоволствие да работи с такива футболисти“, допълни специалистът.

„Белгийски журналист ме попита дали стилът на Де Бройне би паснал на играта на ПСВ Айндховен. Тъй като познавам отлично този клуб, отговорих утвърдително, но добавих, че той пасва еднакво добре и на Наполи. Отговорих на конкретен въпрос, без да му давам никакви съвети. Решението за кариерата му зависи изцяло от него", обясни Ван Бомел.

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Бившият нападател на Наполи Ромелу Лукаку остана неизползвана резерва през целия мач. Селекционерът разкри, че таранът е имал здравословни проблеми в последните дни и дори е пропуснал пътуването до Турция.

„Разбрахме се да влезе в игра само при крайна необходимост. Времето беше доста студено, така че заедно преценихме да не рискуваме“, заключи Ван Бомел.

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Снимки: Imago