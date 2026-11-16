Донарума: Платихме си за еуфорията след победата над Франция

Капитанът на Италия Джанлуиджи Донарума смята, че отборът е платил висока цена за емоционалния триумф над Франция, но тежкото поражение с 1:4 от Белгия не бива да заличава силните изяви в Лига на нациите. Стражът на Манчестър Сити бе сред малкото светли лъчи за „скуадра адзура“ в Брюксел, като предотврати още по-тежка загуба с няколко забележителни спасявания, най-вече след опасни удари на Кевин Де Бройне.

„За съжаление, това е част от процеса на израстване. Поставихме началото на нова ера и подобни колебания са напълно нормални“, сподели Донарума.

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„Не бяхме феноменални срещу Франция, както и не сме пълен провал сега. Изживяхме прекрасна вечер срещу французите, но може би изразходвахме твърде много сили за този резултат и само три дни по-късно се почувства умора. Когато изиграеш толкова интензивен и емоционален двубой, е трудно веднага да задържиш същото ниво. Това не е оправдание, но определено ни липсваше свежест“, допълни вратарят.

„Нека бъдем честни – малцина очакваха толкова силно представяне от нас в турнира. Изиграхме отлични срещи, но Белгия бе по-добрият отбор тази вечер и ние сме наясно, че трябва да се подобрим", отбеляза Донарума.

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„Трябва да анализираме защо допуснахме толкова много контраатаки. Тази загуба ще ни послужи като ценен урок. Селекционерът вече ни каза да вдигнем глави. Поражението е болезнено, защото всички искахме да продължим напред в турнира“, категоричен бе стражът.

„Треньорът може да ни помогне изключително много. Ние, по-опитните, също сме длъжни да подадем ръка на младите. Времето ни притиска заради предстоящите европейски квалификации, а те имат нужда от игрови минути и опит. Разполагаме с много интересни таланти, но те трябва да играят по-често“, завърши Донарума.

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Снимки: Gettyimages