Галатасарай срази Лил в голово шоу за първа победа в основната фаза

Галатасарай записа първата си победа през този сезон в основната фаза на Шампионската лига, след като истанбулци сразиха като гост Лил с 4:2 в много атрактивен мач от 3-тия кръг на турнира. Срещата премина през два пълни обрата, като първо „песовете“ успяха да излязат напред след ранния гол на Юнус Акгюн, а след това истанбулци на свой ред преобърнаха нещата, за да изковат и крайния успех.

Така Галатасарай записа първите си три точки в турнира и за момента турците заемат временното 24-о място, докато Лил инкасира трета поредна загуба и остава засега без актив на дъното на класирането.

Двата отбора започнаха бурно двубоя и бързо си размениха по едно попадение. Още във 2-рата минута Галатасарай излезе напред, след като Бараш Йълмаз се вряза отляво по крилото и центрира опасно. Бранителят на домакините Алешандро Рибейро изби топката, но право в краката на Юнус Акгюн, който отблизо простреля турския страж на Лил Берке Йозер – 0:1 за истанбулци. Радостта на Галатасарай обаче трая само пет минути. Бразилският защитник Рибейро се реабилитира за грешката си и изведе отлично младият Сориба Диауне, който излъга Угурджан Чакър и насочи топката в опразнената мрежа – 1:1.

19-годишният франзуцин, който стана най-младият голмайстор в историята на клуба в Шампионската лига, бе близо до второто си попадение в 24-ата минута, когато стреля опасно с глава, но стражът на Галатасарай успя да избие в корнер. Три минути по-късно турците мислеха, че са получили дузпа за нарушение на вратаря на Лил Йозер срещу Осимен, но след намеса на ВАР 11-метровият удар бе отменен. В 33-ата минута „песовете“ пак имаха много чиста възможност за гол, но исландецът Хакон Харалдсон прати топката от удобна позиция в аут.

19 & 15 - Soriba Diaoune est devenu le plus jeune buteur de Lille en Ligue des Champions (19 ans et 68 jours). L'attaquant a trouvé la faille après seulement 15 minutes disputées dans la compétition. Audace. #LOSCGS https://t.co/7P6esvqozY — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2026

Шест минути по-късно добрата игра на Лил се отплати. Крилото Дилан Бакуа бе изведен отлично и веднага стреля опасно. Чакър успя да избие, но топката попадна в Харалдсон, който веднага я чукна към Диауне. 19-годишният нападател не чака втора покана и веднага я прати в опразнената врата за втория си гол – 2:1 за французите. Галатасарай обаче бързо отвърна на удара и на свой ред изравни. Минута преди края на първата част Роланд Шалай се включи отдясно и центрира остро, а руснакът Алексей Батраков изпревари Йозер и с глава прати топката в мрежата – 2:2.

LILLE’DE GALİBİYET BİZİM! 💪 Maç sonucu: Lille 2-4 Galatasaray 👏 #LOSCvGS #UCL https://t.co/8i408KydqK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2026

В 52-рата минута истанбулци на свой ред осъществиха пълен обрат. След корнер, изпълнен от Габриел Сара, топката достигна до Лукас Торейра, който на близкия ъгъл я отклони, след това коженото кълбо се удари и в Набил Бенталеб, а Йозер не се намеси добре – 2:3 за Галатасарай. Десетина минути по-късно турците на практика си гарантираха успеха. Страхотна контраатака и отлично двойно подаване между Виктор Осимен и Баръш Йълмаз изведе нигериеца в отлична позиция и той реализира за 2:4, като показа уважение към бившия си отбор и не се израдва бурно. Малко по-късно африканецът отново отбеляза, но голът му бе отменен заради засада.

До края срещата основно се доиграваше, а най-чистото положение за Лил бе пропиляно от резервата Моритц Кяергаард, който от воле стреля в аут.

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Снимки: Gettyimages