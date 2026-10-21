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Нова магическа вечер за Брюж

  • 22 окт 2026 | 00:24
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Нова магическа вечер за Брюж

Брюж записа нова магическа вечер в Шампионската лига, след като разби с 3:0 гостуващия Ланс в трети мач за двата отбора от основната фаза на турнира. Първите две попадения в края и в началото на двете полувремена подпечатаха успеха на белгийците.

Така Брюж записаха втора поредна победа след паметния успех над Интер с 4:3 в предишния кръг и вече имат 6 точки, като отборът заема 11-а позиция. Ланс остават с три пункта и са на 27-о място.

В самия край на първото полувреме Брюж откри резултата. След изпълнение на корне Николо Тресолди успя да стреля, а стражът на Ланс Робин Рисер успя да избие. Най-съобразителен после обаче бе Ханс Ванакен, който с точна добавка изведе белгийците напред за 1:0. В 50-ата минута пък Брюж удвои аванса си по подобен начин. Хоакин Сейс получи отлично подаване и веднага стреля. Рисер успя да избие, но при добавката младия бранител не сгреши – 2:0.

Брюж окончателно подпечата победата си в 72-рата минута, когато Хуго Ветлесен намери португалеца Карлуш Форбш, който с техничен удар намери мрежата на Ланс за крайното 3:0.

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Снимки: Gettyimages

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