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Комо 1:0 Манчестър Юнайтед, страхотен гол на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 19:46
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Комо 1:0 Манчестър Юнайтед, страхотен гол на Нико Пас

Комо и Манчестър Юнайтед играят при резултат 1:0 в среща от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Нико Пас откри резултата още в третата минута.

Двубоят започна при силен дъжд, който се излиза от вчера с известни прекъсвания. В тези условия "червените дяволи" можеха да поведат много рано. Куня намери Далот в наказателното поле. Португалецът имаше късмет с един рикошет и бе на великолепна позиция, но не уцели вратата. При ответната атака Комо поведе след великолепно изпълнение на Нико Пас. Аржентинецът не остави шансове на Ламенс, след като завъртя прекрасно топката към десния му ъгъл.

"Червените дяволи" също са с победа и загуба след успех на Сабах и поражение от Атлетико Мадрид. Тимът на Майкъл Карик има само две победи в десетте си мача от началото на сезона и напрежението върху наставника и играчите се увеличава с всеки следващ разочароващ резултат. Това доведе и до някои скандали в клуба.

За днешния двубой Карик не може да разчита на девет играчи от първия тим. Лисандро Мартинес и Маркъс Рашфорд са последните, които попаднаха в лазарета. Мейну, Шоу, Хевън, Угарте, Доргу и Шешко са контузени или болни, а Лени Йоро е наказан.

Матайс Де Лихт обаче се завръща в тима след почти 11-месечно отсъствие и е сред титулярите. Той влиза на мястото на Мартинес и ще си партнира с Хари Магуайър в центъра на защитата. Част от отбраната е и Нусаир Мазрауи, който заменя Йоро. Промените от мача с Лийдс през уикенда са четири. Другите две са влизането на Мейсън Маунт и Матеус Куня на мястото на Карлос Балеба и Амад Диало.

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Снимки: Gettyimages

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