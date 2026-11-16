Модрич изравни Меси, пред него остана само Кристиано Роналдо

Капитанът на Хърватия Лука Модрич продължава да пренаписва футболната история. 41-годишният халф записа своя мач №208 за националния отбор при домакинството срещу Чехия в Лигата на нациите и се изравни с Лионел Меси на второто място във вечната класация по участия за национални отбори. Пред двамата остава единствено Кристиано Роналдо, който има 234 срещи за Португалия.

Модрич достигна впечатляващото постижение на стадион „Опус Арена“ в Осиек, където започна като титуляр срещу чехите. Само три дни по-рано хърватинът беше записал своя 207-и мач при загубата с 1:2 от Англия на „Уембли“, когато се появи на терена в 76-ата минута.

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Любопитното е, че международната кариера на Модрич започва именно срещу родината на Меси. На 1 март 2006 година халфът дебютира за Хърватия при победата с 3:2 над Аржентина в приятелска среща. Първото си попадение с националната фланелка отбелязва на 16 август същата година при успеха с 2:0 над тогавашния световен шампион Италия в Ливорно.

Повече от две десетилетия по-късно Модрич продължава да бъде ключова фигура за „ватрените“. Той има 30 гола за националния отбор и е сред главните герои на най-успешния период в историята на хърватския футбол.

🍷 Luka Modrić has equalled Lionel Messi with 208 international appearances, moving into joint-second place on the all-time list! Only Cristiano Ronaldo (234) has made more appearances in men's international football. 🇭🇷 https://t.co/VovT2d348v — Croatian Football  (@CroatiaFooty) November 15, 2026

С негова помощ Хърватия достигна до финала на Световното първенство през 2018 година в Русия, спечели бронзовите медали на Мондиал 2022 в Катар и завърши на второ място в Лигата на нациите през 2023 година. През 2018-а Модрич получи и „Златната топка“, прекъсвайки дългогодишната доминация на Меси и Роналдо.

Сега хърватският капитан отново се нареди непосредствено до аржентинската легенда, този път по брой международни участия. Още при следващия си мач за националния отбор Модрич може да изпревари Меси и да остане еднолично втори в историческата класация.

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Снимки: Imago