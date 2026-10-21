Астън Вила набързо отказа Викинг

Астън Вила затвърди перфектна си форма и победи с 3:1 гостуващия Викинг в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Рос Баркли и Емилиано Буендия дадоха добър аванс на бирмингамци до почивката, а веднага след това автогол на Хенрик Хегхайм уби интригата.

Отборът на Унай Емери е втори в класирането с 9 точки и отстъпва само по голова разлика на водача и действащ клубен шампион Пари Сен Жермен. Викинг е на 33-та позиция с 1 точка, която спечели в предишния кръг, и то срещу гранда Байерн (Мюнхен).

Астън Вила влезе в двубоя след пет победи в предишните си шест мача и натрупаната увереност в тима на Унай Емери си пролича още от първите минути. Николас Джаксън можеше да открие резултата след хубаво центриране на Джон Макгин от десния фланг, но стражът на Викинг Арилд Йостбьо внимаваше. Не след дълго сенегалецът още веднъж показа колко опасен е във въздуха, но вратарят на гостите и този път спаси.

Вила постепенно отслаби натиска си, но в средата на полувремето отново вдигна оборотите и голът не закъсня. Негов автор стана Рос Баркли след центриране от ъглов удар на Ибрахим Мбайе. Само минута след попадението Мбайе също имаше шанс да се разпише, но Йостбьо се намеси авторитетно.

В 26-ата минута Алисън Едуард затрудни вратаря на Викинг, а пръв до отбитата топка стигна Емилиано Буендия, но неговият изстрел с глава излезе в аут. Десетина минути по-късно аржентинецът отново беше спрян от Йостбьо, а защитата на гостите изнемогваше все повече.

В 34-тата минута Златко Трипич фаулира Алисън Едуард в наказателното поле и след намесата на ВАР реферът Себастиан Гишамер посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби Буендия, който не сгреши и осигури комфортна преднина на бирмингамци на почивката.

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Снимки: Gettyimages