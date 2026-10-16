Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

Президентът на Барселона Жоан Лапорта се възползва от визитата си в Истанбул за двубоя от Шампионската лига, спечелен убедително от състава на Ханзи Флик, за да проведе ключови разговори с ръководството на „Лимак Холдинг“.

Според информация на радио RAC1 шефът на каталунците и представители на клубната управа са имали няколко работни срещи с Ебру Йоздемир, президент и главен изпълнителен директор на турската строителна компания, ангажирана с модернизацията на „Спотифай Камп Ноу“. Основната цел на разговорите е била изглаждането на възникналите разногласия и обединяването на усилията за възможно най-бързото и качествено завършване на клубния стадион.

Диалогът между двете страни е преминал в изключително позитивен тон. Делегациите на „блаугранас“ и „Лимак“ са провели официална вечеря и са изгледали съвместно мача от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига от ложите на стадион „Али Сами Йен“. По време на срещите е постигнато съгласие различията да бъдат оставени на заден план в името на общата цел.

Както за Барселона, така и за строителния холдинг е от първостепенно значение проектът по реновирането на „Спотифай Камп Ноу“ да бъде финализиран без излишно забавяне. Едва след като съоръжението бъде напълно готово, включително и с монтираната козирка, ще се прави цялостен анализ на строителните дейности и всяка от страните ще защити своите позиции.

От RAC1 допълват, че не е изключено въпросът с финансовите неустойки за забавяне на сроковете да стигне до съдебен спор – сценарий, за който Лапорта вече загатна по време на последното Общо събрание на клуба. По време на престоя в Турция обаче тази тема не е била засягана, тъй като абсолютният приоритет в момента е феновете да се завърнат на съоръжението при пълен капацитет от сто процента.

Към този момент каталунският гранд не планира да допуска публика до третия етаж на „Спотифай Камп Ноу“, преди покривната конструкция да бъде окончателно завършена. Въпреки това намерението на ръководството е в периода между края на настоящата година и началото на 2027 г. да бъдат открити част от ВИП ложите в междинния пръстен между второто и третото ниво, което да осигури допълнителни финансови постъпления за клуба.

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