Почетино след катастрофата срещу Брентфорд: Трудно е да си позитивен, но всяка промяна изисква време

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино не скри огромното си разочарование след тежкото поражение с 0:4 при визитата на Брентфорд в среща от 12-ия кръг на Премиър лийг. Въпреки съкрушителния резултат специалистът изрази увереност, че отборът ще преодолее кризата и ще започне да показва далеч по-добри игри.

„Много е трудно да запазиш позитивна нагласа след такъв мач. Чувствам огромно разочарование и в същото време ми е болно за футболистите“, заяви аржентинският наставник след края на срещата.

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„В първите 15-20 минути стояхме много солидно на терена – отборът беше компактен, подреден и имаше контрол върху случващото се. Допуснатият гол обаче обърна всичко. Недопустимо е да получаваме такива попадения. След това интензивността на съперника и нервността в нашите редици си казаха думата. Подобни моменти винаги удрят по увереността. Сега е ключово да останем единни, да запазим спокойствие и да продължим да работим здраво. Сигурен съм, че подобрението е въпрос на време. Носим отговорността да променим настоящата ситуация“, коментира Почетино.

Запитан дали мащабът на предизвикателството начело на тима не се е оказал по-сериозен от предварителните очаквания, той бе категоричен, че е бил наясно в каква среда попада:

„Не, бяхме отлично запознати с реалността и точно заради това приехме работата. Не се плашим от трудностите. Всеки нов процес обаче изисква време, особено във футбола и при толкова натоварен график. Пристигнахме в изключително сложен момент. Играчите са напълно отворени към новите идеи и попиват информацията, но да изиграеш три двубоя в рамките на едва десет дни и да успееш да внедриш всичко наведнъж е изключително сложна задача.“

„Поведението на момчетата след това 0:4 говори красноречиво. Вижда се, че им пука и че страдаха на терена, което е най-важното. Трябва да изстрадаме тази болка, да вдигнем летвата на собствените си изисквания и да направим следващата крачка напред. В момента всички са съкрушени и унили, затова най-важното е да се възстановим възможно най-бързо“, завърши наставникът на „червените дяволи“.

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Снимки: Gettyimages