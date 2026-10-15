Барселона обяви кого ще рекламира на фланелката си на Ел Класико

От Барселона официално обявиха как ще изглежда фланелката за сблъсъка с Реал Мадрид на ”Спотифай Камп Ноу” на 25 октомври.

Както е известно, през последните няколко сезона каталунците наложиха традицията да сменят логото на основния си спонсор “Спотифай” на своята фланелка с това на известен музикант специално за изданията на Ел Класико в Ла Лига. Така в предстоящия двубой Барселона ще рекламира бранда за улично облекло Golf Wang, който принадлежи на американския рапър Tyler, The Creator. От 2022 година насам на екипа на “блаугранас” са се появявали също така логата на Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran и Olivia Rodrigo.

GOLF meets GOALS ⚽ FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ Limited Units ⏳ https://t.co/C6znyI6tBc https://t.co/3sWVeUT6FR — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Проверка в официалния онлайн магазин на Барселона показва, че въпросната фланелка струва 499,99 евро. Освен това има 33 специални екземпляра на цена 2999,99 евро, като те ще бъдат с автографите или на самия рапър, или на всички титуляри от двата мача, в които мъжкият и женският състав на клуба ще използват фланелката.

Rodri is lovin' the fit 😮‍💨 FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ https://t.co/QRN7RiH031 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

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