Изключителното 10-43-0 на Барселона, което плаши

Барселона се наслаждава на феноменален старт на сезона, превръщайки всяка своя среща в истински празник за феновете. Независимо дали става дума за двубои от Ла Лига, или за битките в Шампионската лига каталунците неизменно стигат до категорични победи с разгромен резултат. Съставът под ръководството на Ханзи Флик се намира в прекрасна форма, а основният въпрос в момента е кой съперник изобщо ще бъде способен да прекъсне този впечатляващ ритъм.

Показателите на отбора говорят сами за себе си – десет поредни триумфа в двете надпревари и забележителните 43 отбелязани гола, което прави средно по 4,3 попадения на мач. „Блаугранас“ не просто печелят срещите си, но и впечатляват с убедителна и силна игра.

Доминацията на испанския гранд далеч не се ограничава само на местна почва. В Ла Лига отборът демонстрира сериозно превъзходство, но основната цел пред водения от Ханзи Флик тим бе да пренесе същата авторитетна игра и на европейската сцена. И резултатите показват, че тази цел е напълно постигната.

Първоначалните впечатления от представянето в Европа са повече от позитивни. Барселона постигна две безапелационни победи срещу съставите на Фейенорд и Галатасарай с общо девет реализирани попадения, което за пореден път доказва умението на състава да прави разликата дори срещу водещите опоненти в най-силния клубен турнир.

„Имаме огромна увереност. Говореше се, че страдаме от липса на голове, но показваме, че този отбор разполага с нужния потенциал. Имаме много класни играчи, включително и сред тези, които се включват от пейката. Разполагаме с широк и много качествен състав и това ясно се вижда на терена. Сега предстоят наистина важни двубои“, сподели Педри след двубоя.

Големите изпитания пред тима

Сгъстеният график в следващите дни ще даде възможност на Барселона да отправи още по-сериозно послание към конкурентите си. След съботния двубой срещу Бетис за първенство, каталунците ще преминат през двоен изпит с най-висока степен на трудност – мач срещу Пари Сен Жермен и голямото дерби срещу Реал Мадрид на 25 октомври. Тези два сблъсъка се очакват с огромен интерес и ще имат изключително значение за амбициите на състава.



Кристина Наваро, “Марка”



10-43-0: 10 победи, 43 вкарани гола, 0 загуби

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