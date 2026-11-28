Рейнджърс оглави класирането след драма на "Айброкс"

Рейнджърс постигна десетата си поредна шампионатна победа, след като надделя драматично с 2:1 над Фолкърк на „Айброкс“ в двубой от 15-ия кръг на шотландския Премиършип. Възпитаниците на Дерек Макинес стигнаха до пълен обрат в заключителните минути на срещата.

Грандът от Глазгоу оглави временното класиране с 36 точки, с две повече от Селтик, който утре гостува на Хартс. Фолкърк остава на третата позиция с 24 точки.

Гостите поведоха в 37-ата минута чрез Джейкъб Мърел, който бе точен от дузпа. След почивката попадение на Финдли Къртис бе отменено след намесата на ВАР, тъй като топката бе напуснала очертанията на терена при изграждането на атаката.

Натискът на домакините даде резултат в 85-ата минута, когато появилият се като резерва Кевин Келси изравни с глава след центриране на Бадредин Буанани. Истинската драма настъпи в добавеното време. Раян Надери пропусна дузпа, но получи възможност да я изпълни повторно, тъй като вратарят Скот Бейн бе напуснал голлинията преждевременно. При втория си опит германецът не сгреши и в 99-ата минута донесе трите точки на Рейнджърс, който вече няма загуба в 15 последователни срещи във всички турнири.

В най-резултатния двубой от днешната програма Сейнт Джонстън разгроми Дънди Юнайтед със 7:2 като гост и измести съперника си от петото място в класирането.

Абърдийн победи Дънди с 2:0, а намиращият се на последната позиция Килмарнък спечели с 4:1 гостуването си на Сейнт Мирън и се доближи на две точки от съперника си.

В късния мач за деня Мъдъруел срази Хибърниън с 3:0 и се отдалечи от дъното на таблицата.

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Снимки: Imago