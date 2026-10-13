Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Барселона

Легенда на Галатасарай посочи скритите козове на тима срещу Барселона

  • 13 окт 2026 | 11:22
  • 845
  • 1
Легенда на Галатасарай посочи скритите козове на тима срещу Барселона

Легендата на Галатасарай Ердал Кесер съчета уважение с увереност, анализирайки шансовете на турския тим при домакинството срещу Барселона тази вечер в Шампионската лига. 65-годишният Кесер смята, че настоящият състав на гранда от Истанбул притежава качества, липсвали на предишни формации и разполага с оръжията да се противопостави на водения от Ханзи Флик тим на Барселона.

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?
Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Виктор Осимен е ключов. Ако е физически здрав и може да играе, това ще бъде в полза на отбора. Той сам може да промени хода на мача“, коментира Кесер, цитиран от испанския вестник AS. „Никога преди не сме имали играч като него. Сега Галатасарай разполага с нападател от световна класа, способен да накаже всяка защита, дори тази на Барселона“, добави турският специалист, който спомена и Илкай Гюндоган: „Той внася баланс, интелигентност и високо качество в халфовата линия.“

Треньорът на Галатасарай: Барселона е най-добрият отбор в света, но ние сме Галатасарай
Треньорът на Галатасарай: Барселона е най-добрият отбор в света, но ние сме Галатасарай

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал, за когото вече се говори много и в турската преса, предизвиква нескрито възхищение у Ердар Кесер. „Няма място за спор относно Ямал. Той е следващият Меси. Няма друг играч с такъв талант като неговия“, заяви Кесер, а по повод бившия футболист на германския Борусия Дортмунд и настоящ на Барселона - Карим Адейеми, той каза: „Там не го разбраха и не оползотвориха скрития му потенциал - способността му да прави пробиви зад гърба на защитата. Той е играч от висока класа и в момента е един от най-важните футболисти на Барселона. Това показва как една система може да промени нивото на играча. Сега той се намира в пика на възможностите си.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стоичков със специална среща в Кипър

Стоичков със специална среща в Кипър

  • 13 окт 2026 | 08:37
  • 3774
  • 23
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 6130
  • 0
Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

  • 13 окт 2026 | 07:48
  • 2996
  • 9
Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров под ръководството на Кабаков

Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров под ръководството на Кабаков

  • 13 окт 2026 | 07:37
  • 1529
  • 0
Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

  • 13 окт 2026 | 07:26
  • 1802
  • 1
Интер с белгийско предизвикателство

Интер с белгийско предизвикателство

  • 13 окт 2026 | 07:15
  • 911
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 225962
  • 65
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 3625
  • 5
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 6445
  • 14
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 6130
  • 0
Сдружение без дейност печели пред клуба на Григор Димитров търг за държавна тенис база

Сдружение без дейност печели пред клуба на Григор Димитров търг за държавна тенис база

  • 13 окт 2026 | 09:21
  • 7764
  • 17
БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

  • 13 окт 2026 | 08:48
  • 6401
  • 23