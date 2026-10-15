Полицията разби престъпна група, обирала домовете на футболисти на Барселона

Сигнал за продажба на луксозни часовници на черния пазар помогна на властите в Испания да разбият престъпна група, специализирана в обири на домове на известни личности и заможни семейства. Сред мишените на организацията бяха и футболисти на Барселона, включително защитникът Пау Кубарси и вратарят Жоан Гарсия, чиито жилища бяха обрани в периода между декември и януари.

Разследването на каталунската полиция „Мосос д'Ескуадра“ доведе до ареста на трима души на 1 октомври в полицейския участък в Гава. Решаващата следа се появила, след като лидерът на групата опитал да пласира откраднатите от каталунските футболисти вещи, като се хвалел пред потенциалните купувачи, че предметите принадлежат на професионални играчи, за да надуе цената им, въпреки че самите предмети не са били с особено висока стойност.

За лидер на групата бе посочен Арсим Блаку – 58-годишен гражданин с албанско и косовско гражданство, разполагащ с 40-годишен опит в обирите на луксозни къщи. През 2006 година Блаку е замесен в опита за обир на дома на фамилия Тоус – случай, при който зетят на семейството застрелва един от съучастниците му. След тригодишно отсъствие той се завръща в Испания през ноември 2025 година. Настанен в хотел в Кастелдефелс, заподозреният планирал операциите си край басейна на комплекса.

Според вестник „Ла Вангуардия“ групата е развила активна престъпна дейност между края на 2025 година и средата на настоящата година, действайки в районите Маресме, Баш Льобрегат и Гараф. Освен извършените обири в домовете на Кубарси и Гарсия, Блаку е участвал в кражба в Кастелдефелс на 12 май, опит за обир в Сант Висенс де Монталт на 30 май, а през юни е бил забелязан да обикаля и около резиденцията на Жул Кунде.

Мрежата е имала строго разпределени роли. Докато Блаку е отговарял за физическото извършване на обирите, 40-годишната Роса Г. с 18 криминални регистрации се е занимавала с логистиката и наемането на автомобили за наблюдение. Третият член на бандата е 51-годишният Давид Б. В., известен с прякора „Чучо“, който в миналото е свързван с кражбата на 400 килограма кокаин от пристанището на Барселона през 2005 година.

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