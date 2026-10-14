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Флик: Ямал не вкара, но се представи отлично

  • 14 окт 2026 | 05:43
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Наставникът Ханзи Флик изрази голямо задоволство след убедителната победа на своя тим на винаги трудния за гостуване стадион „Али Сами Йен“ срещу Галатасарай с 4:1 в мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Треньорът похвали представянето на Ламин Ямал, който показа изключително ниво през второто полувреме и се превърна в ключова фигура за попаденията на отбора.

„Изключително сме щастливи от крайния резултат. През първата част също играхме стабилно. Съперникът се възползва от единствената си добра възможност и отбеляза, но ние успяхме да реагираме и да обърнем срещата, което беше от огромно значение“, започна Флик.

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Германският специалист подчерта, че тимът все още има компоненти в играта си, които изискват корекция.

„Смятам, че в Шампионската лига, дори когато диктуваме събитията, в определени моменти не взимаме най-правилните решения в последната третина на терена. Това трябва да се подобри. На такъв стадион и при подобна гореща атмосфера задачата не беше никак лека, така че съм наистина доволен“, каза Флик.

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Треньорът отдаде дължимото и на представянето на младия Ямал, който записа два решителни паса.

„Днес Ламин не вкара, но даде последния пас за две от попаденията и игра великолепно. Той е невероятен футболист и е изключително важен за нас. Физически той е отлично подготвен. Той е решаващ състезател и присъствието му на терена винаги е от полза за отбора.

Относно указанията, които е дал на полувремето, за да промени развоя на мача, Флик бе категоричен и кратък.

„Всичко казано остава в съблекалнята“, завърши Флик.

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