Начало на мача: Галатасарай 0:0 Барселона

Отборите на Галатасарай и Барселона играят при резултат 0:0 на „Али Сами Йен“ във втория си мач от основната фаза на Шампионската лига.

Наставникът на Барселона Ханзи Флик е предприел четири промени в стартовия си състав след успеха с 3:0 над Хетафе в Ла Лига. В защита този път титуляри са Пау Кубарси в нейния център и Жоао Кансело отляво, като така на пейката са оставени Жул Кунде и Чави Еспарт, а Ерик Гарсия е преместен отдясно. В халфовата линия партньор на Родри този път е Педри, вместо Гави, а пред тях играе Фермин Лопес. Двете крила остават Ламин Ямал и Антъни Гордън, но Дани Олмо изненадващо е поставен на върха на атаката за сметка на Габриел Жезус. Домакините от Галатасарай също са подредени в 4-2-3-1 с централен нападател Виктор Осимен, на когото помагат най-вече Юнус Акгюн, Алексей Батраков и Рафаел Леао.

📋✅ OFFICIAL STARTING XI 🆚 Galatasaray vs Barcelona ⭐️ UEFA Champions League https://t.co/m6EWqgitsG — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) October 13, 2026

ГАЛАТАСАРАЙ - БАРСЕЛОНА 0:0



Галатасарай: Чакър, Йълмаз, Санчес, Якобс, Елмали, Лемина, Торейра, Акгюн, Батраков, Леао, Осимен

Барселона: Ж. Гарсия, Е. Гарсия, Кубарси, Мартин, Кансело, Родри, Педри, Ямал, Фермин, Гордън, Олмо

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Снимки: Gettyimages