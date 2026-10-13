Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Шампионска лига
  2. Барселона

Начало на мача: Галатасарай 0:0 Барселона

  • 13 окт 2026 | 22:00
  • 2684
  • 4
Начало на мача: Галатасарай 0:0 Барселона

Отборите на Галатасарай и Барселона играят при резултат 0:0 на „Али Сами Йен“ във втория си мач от основната фаза на Шампионската лига.

Наставникът на Барселона Ханзи Флик е предприел четири промени в стартовия си състав след успеха с 3:0 над Хетафе в Ла Лига. В защита този път титуляри са Пау Кубарси в нейния център и Жоао Кансело отляво, като така на пейката са оставени Жул Кунде и Чави Еспарт, а Ерик Гарсия е преместен отдясно. В халфовата линия партньор на Родри този път е Педри, вместо Гави, а пред тях играе Фермин Лопес. Двете крила остават Ламин Ямал и Антъни Гордън, но Дани Олмо изненадващо е поставен на върха на атаката за сметка на Габриел Жезус. Домакините от Галатасарай също са подредени в 4-2-3-1 с централен нападател Виктор Осимен, на когото помагат най-вече Юнус Акгюн, Алексей Батраков и Рафаел Леао.

ГАЛАТАСАРАЙ - БАРСЕЛОНА 0:0

Галатасарай: Чакър, Йълмаз, Санчес, Якобс, Елмали, Лемина, Торейра, Акгюн, Батраков, Леао, Осимен

Барселона: Ж. Гарсия, Е. Гарсия, Кубарси, Мартин, Кансело, Родри, Педри, Ямал, Фермин, Гордън, Олмо

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Исторически успех за Сабах на Дамбраускас

Исторически успех за Сабах на Дамбраускас

  • 13 окт 2026 | 21:51
  • 719
  • 0
Атлетико Мадрид 1:0 Манчестър Юнайтед, гол в първата минута

Атлетико Мадрид 1:0 Манчестър Юнайтед, гол в първата минута

  • 13 окт 2026 | 22:00
  • 2604
  • 5
Спортинг се справи и с Ланс

Спортинг се справи и с Ланс

  • 13 окт 2026 | 21:45
  • 501
  • 0
Интер 0:0 Брюж, начало на мача

Интер 0:0 Брюж, начало на мача

  • 13 окт 2026 | 21:10
  • 1242
  • 5
Арсенал 0:0 Лил

Арсенал 0:0 Лил

  • 13 окт 2026 | 21:07
  • 1320
  • 4
Моуриньо: В такива моменти обичта се забравя

Моуриньо: В такива моменти обичта се забравя

  • 13 окт 2026 | 20:48
  • 2099
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 234872
  • 73
Атлетико Мадрид 1:0 Манчестър Юнайтед, гол в първата минута

Атлетико Мадрид 1:0 Манчестър Юнайтед, гол в първата минута

  • 13 окт 2026 | 22:00
  • 2604
  • 5
Страхотно първо полувреме и преднина за ботевградчани в Рим

Страхотно първо полувреме и преднина за ботевградчани в Рим

  • 13 окт 2026 | 21:56
  • 4396
  • 5
Арсенал 0:0 Лил

Арсенал 0:0 Лил

  • 13 окт 2026 | 21:07
  • 1320
  • 4
Интер 0:0 Брюж, начало на мача

Интер 0:0 Брюж, начало на мача

  • 13 окт 2026 | 21:10
  • 1242
  • 5