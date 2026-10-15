Рафиня и Де Йонг подновиха пълноценни тренировки с Барселона

След почивката в сряда, последвала категоричния успех с 4:1 над Галатасарай в Истанбул в Шампионската лига, съставът на Барселона се завърна към заниманията в клубната база „Сиутат Еспортива“. Основният фокус на каталунците вече е насочен към съботното гостуване на Бетис на „Ла Картуха“.

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Голямата новина от днешната тренировка бе завръщането на Рафиня в основната група, съобщава "Мундо Депортиво". Бразилското крило се подготвя наравно със съотборниците си за първи път след контузията, получена с националния отбор на 29 септември в приятелския мач срещу Австралия. Заради оток в задната част на дясното бедро той досега се готвеше индивидуално и пропусна срещите с Хетафе и Галатасарай.

✅🙌 Raphinha, de vuelta con el grupo, igual que De Jong https://t.co/Zf1s8qOMxl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 15, 2026

Френки де Йонг, който тренира с тима от над седмица, също проведе пълноценно занимание. Нидерландският полузащитник, който се възстановява от травма, получена още по време на Световното първенство с националния си отбор, очаква окончателното зелена светлина от медицинския щаб. Старши треньорът Ханс Флик вече сподели, че се надява да може да разчита на него за двубоя в Севиля.

🚨🚨 Raphinha is back! https://t.co/P7XdVJ0oOZ — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 15, 2026

На днешната сесия германският специалист имаше на разположение почти целия наличен състав, с изключение на Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. Предстои Флик, съвместно с лекарите и самите играчи, да прецени дали Рафиня и Де Йонг ще бъдат включени в групата за сблъсъка срещу Бетис.

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Снимки: Gettyimages