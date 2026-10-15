Рафиня и Де Йонг подновиха пълноценни тренировки с Барселона

След почивката в сряда, последвала категоричния успех с 4:1 над Галатасарай в Истанбул в Шампионската лига, съставът на Барселона се завърна към заниманията в клубната база „Сиутат Еспортива“. Основният фокус на каталунците вече е насочен към съботното гостуване на Бетис на „Ла Картуха“.
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Голямата новина от днешната тренировка бе завръщането на Рафиня в основната група, съобщава "Мундо Депортиво". Бразилското крило се подготвя наравно със съотборниците си за първи път след контузията, получена с националния отбор на 29 септември в приятелския мач срещу Австралия. Заради оток в задната част на дясното бедро той досега се готвеше индивидуално и пропусна срещите с Хетафе и Галатасарай.
Френки де Йонг, който тренира с тима от над седмица, също проведе пълноценно занимание. Нидерландският полузащитник, който се възстановява от травма, получена още по време на Световното първенство с националния си отбор, очаква окончателното зелена светлина от медицинския щаб. Старши треньорът Ханс Флик вече сподели, че се надява да може да разчита на него за двубоя в Севиля.
На днешната сесия германският специалист имаше на разположение почти целия наличен състав, с изключение на Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. Предстои Флик, съвместно с лекарите и самите играчи, да прецени дали Рафиня и Де Йонг ще бъдат включени в групата за сблъсъка срещу Бетис.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages