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Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

  • 14 окт 2026 | 14:57
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Жозе Моуриньо атакува Барселона и от Рим

Жозе Моуриньо отново отправи остри критики към Барселона в навечерието на завръщането си на “Олимпико“ за сблъсъка от втория кръг на Шампионската лига срещу бившия си клуб Рома. В интервю за италианската секция на „Амазон Прайм“ преди мача португалският специалист направи любопитно сравнение между футболните процеси на Апенините и тези на Иберийския полуостров, засягайки разследванията срещу каталунците в Испания.

„Искам само да ви кажа едно нещо – поздравления за Италия. Знаете ли защо? Защото това е единствената държава, в която Калчополи наистина беше Калчополи. Единствената. Защото всички знаят какво се случи в Испания, но въпреки това там не се диша спокойно. Досега нищо не се е случило – абсолютно нищо.“

Думите на Моуриньо се отнасят за нашумелия случай „Негреира“ в испанския футбол, свързан с твърденията, че между 2001 и 2018 г. Барселона е изплатил милиони евро на фирма, свързана с бившия вицепрезидент на съдийската комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра.

Каталунците категорично отричат да са извършвали каквито и да е нарушения. Същевременно от УЕФА потвърдиха на 2 октомври, че са получили голям обем от документи по течащото разследване, предоставени от Реал Мадрид.

„Ако нищо не последва, това може да се окаже най-големият съдийски корупционен скандал в световния футбол. Няма какво друго да се добави“, обобщи треньорът.

Завръщането на Специалния във Вечния град е една от водещите теми в европейския турнир тази седмица. Португалецът стъпва отново на „Стадио Олимпико“ за първи път след раздялата си с „вълците“ през януари 2024 г. По време на престоя си начело на римския тим той спечели Лига на конференциите през сезон 2021/22 и изведе отбора до финал в Лига Европа през следващата кампания.

Моуриньо: В такива моменти обичта се забравя
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