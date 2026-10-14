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Ламин Ямал обясни за ефектния си финт срещу Галатасарай

  • 14 окт 2026 | 11:21
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Барселона постигна категорична победа с 4:1 като гост на Галатасарай във вторник вечер в двубой от Шампионската лига, а над всички на терена отново бе Ламин Ямал. Испанският вундеркинд изнесе поредния си футболен спектакъл и подаде по гениален начин за гола на Антъни Гордън за 3:1.

Въпреки че не успя да се разпише, световният шамоион бе избран за най-добър играч на срещата, след като взе ключово участие при три от попаденията на каталунците. Той се отчете с две асистенции и подаване в развитието на атаката при гола на Адейеми.

Първо крилото центрира прецизно към Фермин Лопес, който с глава върна аванса на гостите за 2:1 в 50-ата минута, а малко по-късно сътвори истинска магия с топка в крака. След отлично изтегляне и пас на Дани Олмо, Ямал се изправи срещу Ерен Елмалъ и финтира защитника с вариация на рулетка и движение тип „рабона“. След лек рикошет топката остана в притежание на тийнейджъра, който мигновено намери Антъни Гордън за 3:1 в 53-тата минута.

В студиото на „Си Би Ес Спортс Голазо“ младокът коментира изпълнението си пред легендата Тиери Анри: „Бях забелязал, че бранителите се хвърлят на шпагат, когато атакуваме пространството в дълбочина. Видях възможността да се измъкна. Получи се добре, проработи и съм доволен. Точно такова движение е нужно, за да си освободиш място, когато защитниците са плътно до теб.“

Пред микрофона на „Мовистар“ Ямал бе попитан как сам би определил нестандартния си финт: „Как бих го нарекъл? Не знам точно. Бих казал, че беше нещо като рабона. Най-важното е, че доведе до асистенцията за Гордън – беше ефективно.“

С този втори пореден успех Барселона временно оглави класирането в турнира, а младокът отдаде дължимото на атмосферата в Истанбул: „Знаехме, че този стадион е сред най-трудните за гостуване. Говорихме си в съблекалнята за тяхната преса и за шума от трибуните. Изключително щастливи сме от победата срещу толкова качествен съперник.“

Ямал остана без отбелязан гол за трети пореден мач, но прие факта с усмивка и спокойствие. В ефира на „Си Би Ес“ той подчерта и високите цели пред състава за настоящия сезон: „Винаги се целим в требъл. Ние сме Барса, най-добрият отбор в света.“

Флик: Ямал не вкара, но се представи отлично
Флик: Ямал не вкара, но се представи отлично
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