Интер - Дженоа (съставите)

Интер излиза като фаворит срещу Дженоа на "Джузепе Меаца" и ще търси задължителни три точки, с които да измести Рома от второто място в класирането на Серия "А" и да не позволи дистанцията с лидера Лацио да се увеличи. Двубоят стартира в 21:45 часа, а главен съдия ще е Джовани Айролди.

Срещата е важна и за гостите от Генуа, които са в отлична форма и спечелиха четири от предишните си пет мача в шампионата. Тимът на Даниеле Де Роси е на 10-а позиция в подреждането.

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес се завръща в титулярния състав за първи път от 10 октомври. Аржентинският национал ще си партнира в предни позиции с Маркюс Тюрам, а на пейката остава Франческо Пио Еспозито, който изнесе серия от силни мачове в този период.

В отсъствието на Хакан Чалханоолу шанс в средата на терена получава Къртис Джоунс, а под рамката е предпочетен Иван Проведел за сметка на Хосеп Мартинес. По фланговете за домакините ще действат Анди Диуф и Федерико Димарко.

Nerazzurri 🆚 Genoa ✅ @play_eFootball https://t.co/R2GVDbSGGT — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 28, 2026

Дженоа ще разчита най-вече на солидна игра в защита и на головия нюх на звездата си Милутин Осмаич. Бившият нападател на Престън ще е сам на върха на атаката, но ще има подкрепата на Жуниор Месиас и Микаел Елертсон.

"Грифоните" ще са без Лео Йостигор, който лекува вирусно заболяване. На вратата ще е Джъстин Бийлоу, а тримата централни бранители ще са Алесандро Маркандали, Себастиан Отоа и Йохан Васкес. Самуел Виафе и Хамед Траоре оформят двойката вътршени халфове.

🛡️ Gli undici Grifoni per #InterGenoa 🔴🔵 https://t.co/R3wy1UgwDB — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 28, 2026

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Снимки: Gettyimages