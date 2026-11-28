Интер излиза като фаворит срещу Дженоа на "Джузепе Меаца" и ще търси задължителни три точки, с които да измести Рома от второто място в класирането на Серия "А" и да не позволи дистанцията с лидера Лацио да се увеличи. Двубоят стартира в 21:45 часа, а главен съдия ще е Джовани Айролди.
Срещата е важна и за гостите от Генуа, които са в отлична форма и спечелиха четири от предишните си пет мача в шампионата. Тимът на Даниеле Де Роси е на 10-а позиция в подреждането.
Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес се завръща в титулярния състав за първи път от 10 октомври. Аржентинският национал ще си партнира в предни позиции с Маркюс Тюрам, а на пейката остава Франческо Пио Еспозито, който изнесе серия от силни мачове в този период.
В отсъствието на Хакан Чалханоолу шанс в средата на терена получава Къртис Джоунс, а под рамката е предпочетен Иван Проведел за сметка на Хосеп Мартинес. По фланговете за домакините ще действат Анди Диуф и Федерико Димарко.
Дженоа ще разчита най-вече на солидна игра в защита и на головия нюх на звездата си Милутин Осмаич. Бившият нападател на Престън ще е сам на върха на атаката, но ще има подкрепата на Жуниор Месиас и Микаел Елертсон.
"Грифоните" ще са без Лео Йостигор, който лекува вирусно заболяване. На вратата ще е Джъстин Бийлоу, а тримата централни бранители ще са Алесандро Маркандали, Себастиан Отоа и Йохан Васкес. Самуел Виафе и Хамед Траоре оформят двойката вътршени халфове.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages